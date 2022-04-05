Nissan отложил старт продаж нового кроссовера

Nissan Motor вновь перенесла дату начала продаж своего первого электрического кроссовера из-за нехватки полупроводников, сообщает Automotive News. Отмечается, что автомобиль в базовой комплектации должен выйти на японский рынок в 12 мая нынешнего года.
Продажи модели в Европе начнутся этим летом, а клиенты в США получат первые автомобили осенью. Серийный автомобиль Nissan Ariya не сильно отличается от одноименного концепт-кара, представленного в конце 2019 года в рамках Токийского автосалона.
По своим размерам кроссовер сравним с моделью X-Trail, а его основным конкурентом будет Tesla Model Y.
Ранее стало известно, что Nissan сокращает объемы производства на заводе в Санкт-Петербурге. Кроме того, Nissan отложил поставки в страну модели Pathfinder, старт продаж которой был объявлен в феврале.