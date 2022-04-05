Nissan отложил старт продаж нового кроссовера

Nissan Motor вновь перенесла дату начала продаж своего первого электрического кроссовера из-за нехватки полупроводников, сообщает Automotive News. Отмечается, что автомобиль в базовой комплектации должен выйти на японский рынок в 12 мая нынешнего года.

Фото: Nissan Nissan

Продажи модели в Европе начнутся этим летом, а клиенты в США получат первые автомобили осенью. Серийный автомобиль Nissan Ariya не сильно отличается от одноименного концепт-кара, представленного в конце 2019 года в рамках Токийского автосалона.

По своим размерам кроссовер сравним с моделью X-Trail, а его основным конкурентом будет Tesla Model Y.