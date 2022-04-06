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2 часа назад

Электрический кроссовер Lexus получит штурвал вместо руля

Motor.ru

Компания Lexus раскрыла дату премьеры и показала интерьер первого серийного электромобиля под названием RZ. Батарейный кроссовер, который дебютирует 20 апреля нынешнего года, получит необычную компоновку салона с цифровой «приборкой» и мультимедийной системой с большим сенсорным экраном. Однако главной особенностью интерьера новинки станет многофункциональный штурвал, который заменит собой традиционное рулевое колесо.

Первый серийный электрокар Lexus получит руль-штурвал
Фото: Lexus RZ© LexusLexus RZ© Lexus

Модель RZ построят на единой с Toyota bZ4X и Subaru Solterra архитектуре. При этом электрокроссовер Lexus будет значительно отличаться экстерьером и оригинальной компоновкой салона. Дизайн и компоновка интерьера напоминает NX нового поколения. Похоже выглядит как цифровая приборная панель, так и комплекс мультимедийной системы с центральным тоннелем.

Lexus RZ Lexus

Главной особенностью Lexus RZ станет рулевое колесо, выполненное в форме штурвала. На нем по бокам расположено множество физических кнопок, предназначенных для управления навигацией и функциями мультимедиа.

При этом компания Toyota ранее анонсировала прототип bZ4X с аналогичным штурвалом. Однако получит ли нестандартное рулевое колесо серийная модель, неизвестно.

В конце января тюнеры из ателье T Sportline разработали необычный руль для Tesla. Специалисты предложили устанавливать в электрокары нечто среднее между стандартным рулевым колесом и футуристичным «штурвалом».

Автоновости,Кроссовер,Lexus,Subaru,Toyota,Tesla,
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