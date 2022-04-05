Назван самый надежный десятилетний кроссовер на российском рынке

Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал о самом оптимальном варианте поддержанного кроссовера на российском рынке. Эта машина не принесет проблем владельцу даже после десяти лет эксплуатации.
По словам Зиновьева, самым надежным SUV на отечественном рынке можно считать представителя японского автоконцерна Honda. Модель Pilot отличается высокой надежностью, а порог мощности поможет владельцу сэкономить на обслуживании.
Под капотом японского SUV расположен 3,5-литровый мотор мощностью 249 лошадиных сил. Он способен преодолеть без поломок более 200 тысяч километров. Единственным недочетом авто, при небрежной эксплуатации, может стать износ кулачки распредвала.
Порадует и интерьер Honda Pilot. В салоне есть третий ряд сидений. Также в комплектации идет круиз-контроль и бесключевой доступ. Кроме того, в распоряжении у водителя в новых модификациях появится мощный союз навигации Garmin и операционной системы Android, послушный и легкий в управлении многофункциональный руль, передает портал «За рулем».