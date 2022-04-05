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4 часа назад

SUV Honda Pilot признана самым надежным десятилетним кроссовером на российском рынке

Слово и Дело

Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал о самом оптимальном варианте поддержанного кроссовера на российском рынке. Эта машина не принесет проблем владельцу даже после десяти лет эксплуатации.

Назван самый надежный десятилетний кроссовер на российском рынке
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Зиновьева, самым надежным SUV на отечественном рынке можно считать представителя японского автоконцерна Honda. Модель Pilot отличается высокой надежностью, а порог мощности поможет владельцу сэкономить на обслуживании.

Под капотом японского SUV расположен 3,5-литровый мотор мощностью 249 лошадиных сил. Он способен преодолеть без поломок более 200 тысяч километров. Единственным недочетом авто, при небрежной эксплуатации, может стать износ кулачки распредвала.

Порадует и интерьер Honda Pilot. В салоне есть третий ряд сидений. Также в комплектации идет круиз-контроль и бесключевой доступ. Кроме того, в распоряжении у водителя в новых модификациях появится мощный союз навигации Garmin и операционной системы Android, послушный и легкий в управлении многофункциональный руль, передает портал «За рулем».

Автоновости,Honda Pilot,Honda,Сергей Зиновьев,
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