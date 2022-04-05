Назван самый надежный десятилетний кроссовер на российском рынке

Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал о самом оптимальном варианте поддержанного кроссовера на российском рынке. Эта машина не принесет проблем владельцу даже после десяти лет эксплуатации.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По словам Зиновьева, самым надежным SUV на отечественном рынке можно считать представителя японского автоконцерна Honda. Модель Pilot отличается высокой надежностью, а порог мощности поможет владельцу сэкономить на обслуживании.

Под капотом японского SUV расположен 3,5-литровый мотор мощностью 249 лошадиных сил. Он способен преодолеть без поломок более 200 тысяч километров. Единственным недочетом авто, при небрежной эксплуатации, может стать износ кулачки распредвала.