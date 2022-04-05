Показано первое фото редкого Mercedes‑Maybach S-Class

В декабре прошлого года Mercedes-Benz рассказал о последнем совместном проекте с основателем лейбла Off-White Вирджилом Абло, получившем название Project Maybach. И вот, спустя четыре месяца, компания вновь заговорила об этой плодотворной кооперации. Вместе с капсульной коллекцией одежды и аксессуаров представлен седан Mercedes Maybach S680 в лимитированной версии Maybach by Virgil Abloh, работу над которым завершили ещё до смерти модельера. Четырехдверка выйдет тиражом в 150 экземпляров, и будет продаваться только в онлайн-сторах Off Whit, Farfetch и Maybach Icons of Luxury, а также в отдельных магазинах Off White.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Седан Mercedes Maybach S680 by Virgil Abloh окрашен комбинацией двух колеров, созданных специально для шестиметрового шоу-кара Project Maybach. Боковины, оба бампера и кованые колеса машины выполнены в песчаном цвете. Капот, крыша, стойки и крышка багажника — в глянцевом черном Obsidian Black. Аналогичная цветовая схема выбрана и для салона, обитого кожей «наппа». Двойные логотипы Mercedes-Maybach и Virgil Abloh есть на центральной консоли, подушках, подголовниках и порогах.

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Ещё одно новшество — другая графика медиасистема MBUX: иначе отрисованы кнопка «Домой», логотип и аватарка профиля. Всем покупателям седана обещают подарить деревянную шкатулку с отделкой кожей. В неё упакуют реплику их машины в масштабе 1:8, два ключа и карабин. Наконец, в стандартное оснащение включат и брендированный чехол-тент.

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Под капотом, как и прежде, будет стоять битурбомотор V12 6.0, развивающий 612 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка передач — девятидиапазонный автомат.

Спецверсия Mercedes Maybach S680 — третий и заключительный совместный проект Mercedes-Benz и Вирджила Абло. Знаменитый на весь мир дизайнер умер в прошлом году от рака, оставив после себя богатое наследие. Его частью, помимо купе Project Maybach, стал и внедорожник Project Geländewagen.