Показано первое фото редкого Mercedes‑Maybach S-Class

В декабре прошлого года Mercedes-Benz рассказал о последнем совместном проекте с основателем лейбла Off-White Вирджилом Абло, получившем название Project Maybach. И вот, спустя четыре месяца, компания вновь заговорила об этой плодотворной кооперации. Вместе с капсульной коллекцией одежды и аксессуаров представлен седан Mercedes Maybach S680 в лимитированной версии Maybach by Virgil Abloh, работу над которым завершили ещё до смерти модельера. Четырехдверка выйдет тиражом в 150 экземпляров, и будет продаваться только в онлайн-сторах Off Whit, Farfetch и Maybach Icons of Luxury, а также в отдельных магазинах Off White.