На АвтоВАЗе создадут единый автосборочный комплекс

На тольяттинской площадке АвтоВАЗа организуют единое сборочное пространство, говорится в приказе президента компании Николя Мора от 25 марта. Фотографии документа опубликовало сообщество Avtograd News ВКонтакте. Судя по нему, на АвтоВАЗе решили упразднить существующее деление на производства машин на платформе B0 (Lada Largus, XRay, Renault Logan и Sandero), Granta и Niva (Legend и Travel) и создать единые производства сварки, окраски и сборки.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В документе указано, что из организационной структуры АвтоВАЗа исключаются сборочно-кузовное производство (линия сборки внедорожников Niva), производство автомобилей на платформе B0, а также сборочно-кузовное производство Kalina (Lada Granta). За организацией единого автосборочного производства будет следить лично Николя Мор.

На АвтоВАЗе комментировать утекший в сеть документ отказались. По неофициальным данным, к изменениям автогиганта подтолкнул дефицит комплектующих, усугубившийся из-за заморозки поставок от западных компаний – в частности, немецкой Bosch. Предполагается, что создание большого производства позволит оперативно подключать сотрудников к сборке автомобилей, детали для которых есть в наличии.