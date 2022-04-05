В России сертифицировали новый кроссовер JAC с задушенным мотором

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Компания JAC сертифицировала в России пятиместный вседорожник S6, сравнимый по габаритам с Hyundai Tucson. Уже вступило в силу Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволяет продавать автомобиль, однако о дате старта продаж пока ничего неизвестно. Зато из документа можно узнать, каким будет S6 для России: в нем указана единственная модификация с дефорсированной бензиновой «турбочетверкой».

JAC S6, известный в Китае под именем Sehol QX, – это преемник бюджетного кроссовера S5, который покинул российский рынок в 2021 году. Помимо S6, ему на замену должен прийти субкомпактный S4, который сертифицировали еще в начале года, но пока так и не вывели на рынок.

S6 базируется на платформе MIS Haoxue с независимыми передней и задней подвеской (МакФерсон спереди и многорычажка сзади). В сертификационном документе на сайте Росстандарта указано, что для России приготовлена версия с бензиновым четырехцилиндровым турбомотором 1.5 с непосредственным впрыском, дефорсированным до 174 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Для сравнения, на домашнем рынке тот же двигатель выдает 184 силы и 300 Нм. Пару ему составляют шестиступечатая «механика» либо шестидиапазонный «робот» с двумя мокрыми сцеплениями.

Кроссоверу положены 18-дюймовые колесные диски, антипробуксовочная система, камеры заднего вида или кругового обзора, круиз-контроль и панорамная крыша. В салоне – климат-контроль и единый кластер «приборки» и мультимедийной системы.