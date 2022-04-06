Mitsubishi возродит модель Colt на платформе Renault

Компания Mitsubishi решила возродить субкомпакт Colt, который выпускали с 1962 по 2013 год. Новый хэтчбек будет построен на платформе модели Renault Clio, получит широкую гамму двигателей, в том числе гибридную силовую установку E-Tech. Автомобиль выйдет на европейский рынок осенью 2023 года. Однако показать машину могут уже в 2022-м, отметив таким образом 60-летний юбилей оригинального Colt 600.

Фото: © Renault Group © Renault Group

Официальная информация о новом Mitsubishi Colt пока довольно скупа. В основу хэтчбека ляжет платформа CMF-B, а значит, он будет близким родственником Renault Clio и Nissan Micra. Модель получит пятидверный кузов, скрытые ручки задних дверей, а также гибридную силовую установку, о чем говорит шильдик «Hybrid EV» на единственном тизере будущей новинки. Предположительно речь идет о системе E-Tech последовательно-параллельного типа на основе «атмосферника» 1.6, которая на Clio выдает 140 лошадиных сил.

На самом деле гамма двигателей может быть и шире, но пока в компании говорят только о бензин-электрических установках, в том числе с зарядкой от сети. Новый Colt присоединится к уже анонсированному ASX следующего поколения. Обе модели разработаны с учетом требований европейских покупателей, и выпускать из тоже будут в Старом Свете. Скорее всего, на заводе Renault и испанском Вальядолиде.

Европейский вариант хэтчбека Mitsubishi Colt предыдущего, шестого поколения на излете жизни оснащался «атмосферниками» 1.1 (75 л.с., 100 Нм) и 1.3 (95 л.с., 125 Нм), а в версии Ralliart — «турбочетверкой» 1.5 (150 л.с., 210 Нм). Выбор коробки зависел от двигателя — пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «робот».