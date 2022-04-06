Продажи автомобилей упали в России на 43%

Хуже ситуация была только в апреле 2020 из-за пандемии.
По данным аналитиков агенства "Автостат", в минувшем марте российский авторынок показал один из худших результатов за прошедшие 15 лет. Согласно данным о регистрации новых транспортных средств, было продано чуть менее 80 тысяч новых машин.
Падение продаж составило 43%. Хуже результат был только в условиях первой волны пандемии в апреле 2020 года. Обвал рынка аналитики объясняют ситуацией на Украине и введёнными санкциями, что привело к нарушениям логистики и дефициту автомобильных компонентов, из-за чего начались простои заводов.