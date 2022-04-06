Honda и GM разработают платформу для бюджетных электрокаров

Концерн General Motors совместно с компанией Honda ещё с 2013 года сотрудничают в сфере «зелёных» технологий. Специалисты делятся друг с другом разработками, которые помогают в развитии экологически чистого транспорта. На этот раз представители брендов заявили о создании новой универсальной платформы, которая позволит выпускать бюджетные электромобили. Первая серийная модель, построенная на совместной архитектуре, появится в 2027 году.

Фото: © General Motors © General Motors

Совместная платформа для производства электрокаров станет новым шагом в сотрудничестве Honda и GM, которое длится на протяжение девяти лет. В рамках создания новой архитектуры инженеры стандартизируют производственные процессы, а также будут использовать совместное оборудование. Подобные меры позволят выпускать электромобили для всех мировых рынков с минимальными затратами.

Первой батарейной моделью в рамках совместного производства станет бюджетный кроссовер, который выпустят для североамериканского рынка. Ожидается, что новинка увидит свет в 2027 году. Кроме того, в рамках совместной деятельности компании начнут разработку тяговых батарей. В настоящий момент японская марка работает над созданием собственных твердотельных аккумуляторов, американцы же делают ставку на литий-металлические и кремниевые.