За какие нарушения ПДД не грозит наказание

В текущей редакции ПДД присутствует ряд норм, санкции за нарушение которых не предусмотрены законами, кроме того, правила все еще сохраняют архаизмы из прошлого века. Автомобильные эксперты и юристы в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, какие правила не сочетаются с КоАП или уже попросту стали неактуальными.

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В конце минувшего марта в Хакасии недалеко от города Саяногорск 68-водитель отечественной легковушки вылетел с трассы в кювет. Пенсионер получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Официальной причиной аварии стало болезненное состояние пожилого человека, поскольку родственники мужчины рассказали сотрудникам ДПС, что мужчина наблюдается у врача-кардиолога, и последнее время они не позволяли пострадавшему водить автомобиль.

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В ГИБДД напомнили, что в соответствии с пунктом 2.7 ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Однако никакого наказания за нарушение этого пункта правил не предусмотрено.

"Отстранение от управления автомобилем в данном случае не предусмотрено законодательством, как и какие-либо другие санкции", - сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе МВД по Республике Хакасия.

Если признаки состояния опьянения отсутствуют либо они не подтверждены процедурами освидетельствования, инспектор ДПС предупредит водителя об опасности управления в утомленном состоянии и предложит, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, отдохнуть, прежде, чем продолжить путь, подчеркнули в ведомстве. Отдельных признаков утомленного состояния водителя в ПДД не прописано.

Морально устаревшие нормы

В правилах ПДД обозначены и другие нарушения, которые не имеют соответствующую нормативную поддержку в КоАП. Так, в пункте 10.1 ПДД говорится, что водитель должен управлять транспортным средством с учетом дорожной обстановки, и при возникновении опасности для движения автомобилист должен снизить скорости вплоть до остановки. Это самая распространенная норма правил дорожного движения, за которое не предусмотрено наказание, объясняет в беседе с "Газетой.Ru" президент "Коллегии правовой защиты автовладельцев" (КПЗА) Виктор Травин. В качестве примера он привел ДТП, в котором один автомобиль врезался в другой, стоящий неподвижно, – на парковке или на светофоре.

"В этой ситуации пункт 10.1 ПДД нарушен, а наказания за него отсутствует. Поэтому сотрудники ГИБДД прекращают производства по делу", – сказал Травин.

В свою очередь адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько обращает внимание на пункт Правил 2.7: "Водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук". Эта формулировка была введена еще в 2001 году и до сих пор остается в ПДД. Она запрещает пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным устройством hands free, объяснил юрист.

"Сейчас все телефоны оборудованы этим устройством. Получается, что ими можно пользоваться как угодно – и сообщения писать, и в интернете сидеть, держа в руке. Фиксирование камерами телефона в руке абсолютно бессмысленно, потому что еще не говорит о правонарушении", – объясняет Радько.

Схожая ситуация и с пунктом 2.3.4, который посвящен нарушению правил пользования светоотражающими жилетами. В ПДД сказано, что в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости водитель обязан надеть куртку или жилет с фликерами. В этом случае следует обратить внимание на словосочетание "вынужденная остановка". В правилах говорится, что это прекращение движения из-за или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя или пассажира, а также появлением препятствия на дороге.

"Но есть же и невынужденные остановки, – указывает Травин. – Вышел в туалет, в магазин, отдохнуть на обочине, с другом поболтать. Как интересно получается – в случае вынужденной остановки надо надевать жилет, а в случае обычной остановки жилет надевать на надо. Соответственно, и наказывать за это нельзя".

В техрегламенте единого таможенного союза прописан запрет на использование зимней резины летом, а летних шин – зимой. В ПДД такая неисправность ТС не прописана – соответственно, автомобилисту не грозит наказание по статье 12.5 КоАП, указывает Радько.

"Не договорились те, кто писал ПДД, с теми, кто сочинял КоАП, – объясняет коллизию президент КПЗА Травин. – Такие несуразности в правилах нужно клещами вырывать и что-то с этим делать. Да, и вообще правила нужно упрощать, потому что они слишком сложные и плохо запоминаются. К тому же, меняются довольно часто".

Архаизмы

В современной редакции правил дорожного движения остались и совершенно неактуальные нормы. К примеру, в пункте ПДД 2.1.1 сказано, что автомобилист при себе должен иметь водительское удостоверение или временное разрешение на право управления ТС. Однако временные разрешения отменили еще восемь лет назад – автоинспекторы больше не имеют права изымать удостоверения на месте.

"Это наша самая печально известная времянка, которую ни в одной стране мира не понимали. Уже даже не работает приказ МВД об изготовлении, хранении и выдаче временных разрешений, а в ПДД до сих пор все это есть", – говорит Травин.

Положения в пункте 3.1 позволяют водителям машин с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом нарушать правила ПДД. Однако этим преимуществом над другими участниками дорожного движения пользуются и водители сопровождаемых машин без мигалок и сигналов.

"А как обозначить для всех остальных водителей, что это сопровождаемое транспортное средство и ему нужно уступать? Для этого надо включить ближний свет фар. Требование о том, что вообще все должны включать ближний свет, внесли в 19 главу ПДД много лет назад. Если за полицейским автомобилем едет вереница машин, то как разобрать, кто сопровождаемый," – задается вопросом собеседник.

В список устаревших правил попадают и требования об обязательном ношении при себе водительских прав и документов на автомобиль, полагает Сергей Радько.