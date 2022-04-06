GM и Honda начнут выпускать бюджетные электромобили

Американский и японский автопроизводители договорились о создании линейки бюджетных электроавтомобилей стоимостью до 30 тысяч долларов. Выпуск первой бюджетной модели запланирован на 2027 год.

В этом тандеме Honda будет отвечеть, в основном, за дизайн, а GM предоставит будущим машинам свою собственную универсальную платформу и аккумуляторы нового поколения, которые обеспечат запас хода до 650 км на одной зарядке. Выпускать новые модели планируется на заводах General Motors, а продавать их будут по всему миру.