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4 часа назад

GM и Honda совместно займутся выпуском бюджетных электромобилей

runews24.ru

Американский и японский автопроизводители договорились о создании линейки бюджетных электроавтомобилей стоимостью до 30 тысяч долларов. Выпуск первой бюджетной модели запланирован на 2027 год.

GM и Honda начнут выпускать бюджетные электромобили
Фото: EPA/ИТАР-ТАССEPA/ИТАР-ТАСС

В этом тандеме Honda будет отвечеть, в основном, за дизайн, а GM предоставит будущим машинам свою собственную универсальную платформу и аккумуляторы нового поколения, которые обеспечат запас хода до 650 км на одной зарядке. Выпускать новые модели планируется на заводах General Motors, а продавать их будут по всему миру.

Автоновости,Honda,General Motors,
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