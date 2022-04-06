Какие новинки представят автопроизводители на автосалоне в Нью-Йорке?

Посетители автосалона в Нью-Йорке в период с 14 по 24 апреля смогут увидеть множество прототипов и новых автомобилей. Список новинок, которые представят крупнейшие автопроизводители, опубликовало издание «SpeedMe».

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Автосалон в Нью-Йорке, являющийся одним из самых крупных автомобильных мероприятий в мире, в 2020 и 2021 году не проводился из-за пандемии, но в этом году его посетителям представится возможность не только увидеть новинки автомобильной отрасли, но и послушать выступления представителей автокомпаний и провести тест-драйв электрокаров.

Так, посетителей выставки будет ждать новейший электрический гиперкар Deus Vayenne, который должен преобразить рынок быстрых машин. Автомобиль разрабатывается австрийской компанией в сотрудничестве с дизайнерами из Italdesign и инженерами из Williams Advanced Engineering.

Ford привезет в Нью-Йорк электрический пикап Ford F-150 Lightning, а Mercedes-Benz - электрический кроссовер, который получит 7-местный салон и сможет обеспечить высокий уровень комфорта пассажирам. Еще одним полностью электрическим кроссовером, представленным на автосалоне, станет японский Nissan Ariya.

Кроме того Nissan представит в Нью-Йорк серийное исполнение спорткара Nissan Z. Среди новинок японских производителей ожидается показ на автосалоне Subaru WRX, Toyota bZ4X и Toyota GR Corolla.

В Нью-Йорке состоится и американская презентация фургона Volkswagen ID.Buzz. А вьетнамский VinFast покажет миру модели VF8 и VF9.