Какие новинки представят автопроизводители на автосалоне в Нью-Йорке?

Посетители автосалона в Нью-Йорке в период с 14 по 24 апреля смогут увидеть множество прототипов и новых автомобилей. Список новинок, которые представят крупнейшие автопроизводители, опубликовало издание «SpeedMe».
Автосалон в Нью-Йорке, являющийся одним из самых крупных автомобильных мероприятий в мире, в 2020 и 2021 году не проводился из-за пандемии, но в этом году его посетителям представится возможность не только увидеть новинки автомобильной отрасли, но и послушать выступления представителей автокомпаний и провести тест-драйв электрокаров.
Так, посетителей выставки будет ждать новейший электрический гиперкар Deus Vayenne, который должен преобразить рынок быстрых машин. Автомобиль разрабатывается австрийской компанией в сотрудничестве с дизайнерами из Italdesign и инженерами из Williams Advanced Engineering.
Ford привезет в Нью-Йорк электрический пикап Ford F-150 Lightning, а Mercedes-Benz - электрический кроссовер, который получит 7-местный салон и сможет обеспечить высокий уровень комфорта пассажирам. Еще одним полностью электрическим кроссовером, представленным на автосалоне, станет японский Nissan Ariya.
Кроме того Nissan представит в Нью-Йорк серийное исполнение спорткара Nissan Z. Среди новинок японских производителей ожидается показ на автосалоне Subaru WRX, Toyota bZ4X и Toyota GR Corolla.
В Нью-Йорке состоится и американская презентация фургона Volkswagen ID.Buzz. А вьетнамский VinFast покажет миру модели VF8 и VF9.
Ранее эксперты портала «Дром» сообщили, что в марте цены на автомобили в России стабильно росли на 2% в неделю. При этом рост цен наблюдался как на новые, так и на подержанные машины. Средняя стоимость проданного авто выросла во всех регионах России и на 28 марта достигла 1,3 млн рублей.