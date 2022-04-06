Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
45 минут назад

Какие новинки представят автопроизводители на автосалоне в Нью-Йорке?

Алиса Селезнёва

Посетители автосалона в Нью-Йорке в период с 14 по 24 апреля смогут увидеть множество прототипов и новых автомобилей. Список новинок, которые представят крупнейшие автопроизводители, опубликовало издание «SpeedMe».

Какие новинки представят автопроизводители на автосалоне в Нью-Йорке?
Фото: ReutersReuters

Автосалон в Нью-Йорке, являющийся одним из самых крупных автомобильных мероприятий в мире, в 2020 и 2021 году не проводился из-за пандемии, но в этом году его посетителям представится возможность не только увидеть новинки автомобильной отрасли, но и послушать выступления представителей автокомпаний и провести тест-драйв электрокаров.

Так, посетителей выставки будет ждать новейший электрический гиперкар Deus Vayenne, который должен преобразить рынок быстрых машин. Автомобиль разрабатывается австрийской компанией в сотрудничестве с дизайнерами из Italdesign и инженерами из Williams Advanced Engineering.

Ford привезет в Нью-Йорк электрический пикап Ford F-150 Lightning, а Mercedes-Benz - электрический кроссовер, который получит 7-местный салон и сможет обеспечить высокий уровень комфорта пассажирам. Еще одним полностью электрическим кроссовером, представленным на автосалоне, станет японский Nissan Ariya.

Кроме того Nissan представит в Нью-Йорк серийное исполнение спорткара Nissan Z. Среди новинок японских производителей ожидается показ на автосалоне Subaru WRX, Toyota bZ4X и Toyota GR Corolla.

В Нью-Йорке состоится и американская презентация фургона Volkswagen ID.Buzz. А вьетнамский VinFast покажет миру модели VF8 и VF9.

Ранее эксперты портала «Дром» сообщили, что в марте цены на автомобили в России стабильно росли на 2% в неделю. При этом рост цен наблюдался как на новые, так и на подержанные машины. Средняя стоимость проданного авто выросла во всех регионах России и на 28 марта достигла 1,3 млн рублей.

Автоновости,Nissan,Subaru,Toyota,Volkswagen,Mercedes-Benz,Ford,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители