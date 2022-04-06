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2 часа назад

Электромобиль Lexus получит штурвал вместо руля

Елена Прошина

Корпорация Toyota Motor вчера назначила дату анонса первого серийного электромобиля марки Lexus. По информации на сайте Lexus, кроссовер RZ 40e дебютирует 20 апреля 2022 года. На снимка новинки видно, что привычное рулевое колесо на нем заменят штурвалом.

Электромобиль Lexus получит штурвал вместо руля
Фото: ReutersReuters

Абсолютным новшеством для Toyota это не является, поскольку родственный кроссовер bZ4X тоже оснащается штурвалом, но лишь в качестве опции для определённых комплектаций. Однако нельзя исключать, что производитель оснастит электромобиль штурвалом во всех комплектациях чтобы выделить его среди остальных моделей.

Отметим, что ранее Tesla привлекла к себе немало внимания установкой штурвала на флагманских Model S и Model X после прошлогоднего рестайлинга. Однако из-за этого возникла проблема, поскольку электроусилитель сохранил при этом постоянное передаточное отношение, и при маневрировании перехватывать штурвал было очень неудобно.

Toyota же учла ошибку своего конкурента и реализовала прогрессивную характеристику электроусилителя, что позволило быстро переводить колеса из одного крайнего положения в другое.

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