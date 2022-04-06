В Японии продали подержанный Land Cruiser в два раза дороже нового

В Японии продали подержанный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в два раза дороже нового. Стоимость выпущенного в августе 2021 года автомобиля составила 15 млн иен (около 10,3 млн рублей). Новая машина той же модели стоит порядка 7,7 млн иен. Об этом пишет «Экономика сегодня».

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Внедорожник в исполнении GR Sport был оснащен 415-сильным V6 с двойным турбонаддувом. Также модель укомплектована пакетом дополнительного оборудования стоимостью около 700 тыс. рублей.

Причиной подобной сделки называют дефицит новых автомобилей, включая Land Cruiser, по-прежнему сохраняющийся в Японии. Спрос на эти модели автомобилей в стране в несколько раз превышает предложение — очередь за новыми внедорожниками растянулась уже на четыре года. Чтобы не ждать несколько лет, покупатели предпочитают переплатить и купить подержанный.

Компания Toyota предвидела подобные спекуляции и теперь каждый покупатель нового внедорожника должен подписать бумагу, обязывающую не продавать автомобиль в течение первого года владения.