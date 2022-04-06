Volkswagen откажется от доступных моделей в пользу премиальных

Компания Volkswagen намерена прекратить выпуск десятков автомобилей с относительно доступными ценниками и сосредоточиться на производстве более прибыльных машин премиум-класса – таких как Audi и Porsche. О новой стратегии «народного» производителя сообщает Financial Times со ссылкой на финансового директора Арно Антлитца. Вместе с тем Volkswagen собирается снижать число реализуемых автомобилей ради повышения качества и маржинальности.

Рост перестал быть приоритетом Volkswagen, сказал Антлиц. Следующие восемь лет компания будет работать не на увеличение доли на рынке, а на качество, что выльется в сокращение европейской линейки «топливных» автомобилей примерно на 60 процентов. Сейчас в ней числятся более 100 моделей всех подконтрольных Volkswagen брендов.

Вероятно, к смене стратегии Volskwagen подтолкнул долгоиграющий дефицит комплектующих, вызванный пандемией и усилившийся на фоне ситуации вокруг Украины. Из-за нехватки деталей немецкому автогиганту, как и другим производителям, приходится отправлять заводы в простой, что приводит к снижению объемов производства.