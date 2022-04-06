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1 час назад

Lamborghini продаст последний Aventador вместе с NFT-токеном

Motor.ru

С 19 по 21 апреля 2022 года состоится аукцион RM Sotheby’s, в рамках которого компания Lamborghini предложит купить последнее собранное купе Aventador в исполнении LP780-4 Ultimae. Вместе с прощальным суперкаром покупатель получит уникальный NFT-токен, созданный канадской художницей Кристой Ким и американским диджеем Стивом Аоки специально для данного автомобиля. Начальную стоимость эксклюзивного лота организаторы торгов раскроют позже.

Lamborghini продаст последний Aventador
Фото: ТАССТАСС

Lamborghini LP780-4 Ultimae стал прощальной спецверсией культовой модели, которую представили летом 2021 года. Всего итальянская марка построила 350 купе и 250 родстеров. Они оснащены 6,5-литровым двигателем V12, выдающим 780 лошадиных сил и 720 Нм момента. До «сотни» полноприводный суперкар разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость -- 355 километров в час. Кроме того, финальные модели получили иной обвес кузова и полноуправляемое шасси.

Motor.ru

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Вместе с последним Aventador покупателю достанется уникальный NFT-токен, представляющий собой виртуальную картину с музыкальным сопровождением, которую создавали художница Криста Ким и знаменитый американский диджей Стив Аоки.

В дополнение ко всему, для владельца «прощального» суперкара проведут экскурсию по музею Lamborghini.

В середине февраля на торги выставили эксклюзивный Lamborghini Aventador LP750-4 в исполнении SuperVelocе. За один из 600 построенных суперкаров в редком цвете кузова запросили 500 000 долларов.

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