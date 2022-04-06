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44 минуты назад

Volvo заменит кроссовер-бестселлер новой моделью

Российская Газета

Одна из важнейших моделей для Volvo с точки зрения продаж - кроссовер XC60, который в течение последних четырёх лет является бестселлером марки. В 2025 году у него появится преемник с электрической силовой установкой. Подробности о новинке узнал журнал Autocar.

Volvo заменит кроссовер-бестселлер новой моделью
Фото: Volvo Volvo

Volvo XC60 получит другое имя, не являющееся буквенно-циферным индексом модели, и тип кузова, который ближе к универсалу, чем к хэтчбеку.

В качестве платформы будет взята SPA2, на которой проектируется преемник флагманской модели Volvo XC90. Эта архитектура позволяет создавать как гибриды, так и электрокары. Гибридные версии, считают в Volvo, позволяют обеспечивать плавный переход к электромобилям, когда люди только-только знакомятся с электрическими технологиями и опасаются заглохнуть, не доехав до места назначения, растратив всю энергию. Поэтому, скорее всего, наследник XC60 будет представлен в том числе с гибридной установкой.

Обеспечить выпускаемые электрокары тяговыми аккумуляторами компания рассчитывает за счёт строящегося в Швеции совместного с компанией Northvolt предприятия. Его мощностей хватит на выпуск полумиллиона батарей в год.

К 2030 году компания Volvo планирует отказаться от выпуска автомобилей с ДВС, причём уже через три года доля машин "на батарейках" в общих продажах должна составить 50%.

Предвестником автомобилей новой эры стал Volvo Concept Recharge, представленный в июне 2021 года. Планируется, что в будущем у Volvo будущего пробег на одной зарядке будет равен около 1000 км, анонсированы продвинутые системы помощи водителю с системой автопилотирования.

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