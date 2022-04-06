Haval впервые за месяц раскрыл новые цены на автомобили

Марка Haval официально опубликовала обновлённые прайс-листы после нескольких недель перерыва.

Фото: Haval Haval

После падения курса рубля в начале марта часть автопроизводителей принялась повышать цены на новые машины, а некоторые вообще марки отказались от публикации официальных прайс-листов. Так поступил и китайский Haval, убравший информацию о ценах с собственного сайта.

А теперь данные о стоимости кроссоверов и внедорожников Haval вновь появились на официальном сайте марки, сообщает издание «Китайские автомобили». По сравнению с февралём стоимость «Хавейлов» выросла на 35–60%.

В отсутствие официальных прайсов дилеры сами устанавливали цены на машины

Популярный паркетник Haval Jolion подорожал сразу на 900 тысяч и теперь предлагается по цене от 2,4 млн рублей. Все версии обновлённого кроссовера Haval F7/F7x прибавили по 850 тысяч рублей (2,749 млн / 2,819 млн), дорестайлинговые машины, которые пока ещё есть у дилеров, чуть дешевле.