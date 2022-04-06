Внедорожники Ford «упростят», лишив штатной навигации

Компания Ford может перестать устанавливать на внедорожники Bronco заводскую навигационную систему. Об этом сообщает портал Ford Authority со ссылкой на инсайдеров: по их данным, с мая внедорожники будут сходить с конвейера без навигаторов. Причина такого решения – в пресловутой нехватке микрочипов, вынуждающей автопроизводителей не только периодически отправлять в простой предприятия, но и «упрощать» электронику на выпускаемых моделях.

На сегодняшний день заводским навигатором оснащаются все исполнения Ford Bronco, за исключением внедорожников начального уровня. Полностью от предустановки системы компания не отказывается, хотя пока неясно, когда она вернется в список стандартного оборудования. Также неизвестно, предложат ли покупателям доустановить навигатор при улучшении ситуации с микроэлектроникой.

Bronco – не первая модель американского бренда, подвергшаяся упрощению ради продолжения выпуска: ранее Ford пришлось лишить Explorer блока управления климат-контролем для задних сидений. Производство других автомобилей периодически ставится на паузу из-за нехватки запчастей.