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1 час назад

Внедорожники Ford «упростят», лишив штатной навигации

Motor.ru

Компания Ford может перестать устанавливать на внедорожники Bronco заводскую навигационную систему. Об этом сообщает портал Ford Authority со ссылкой на инсайдеров: по их данным, с мая внедорожники будут сходить с конвейера без навигаторов. Причина такого решения – в пресловутой нехватке микрочипов, вынуждающей автопроизводителей не только периодически отправлять в простой предприятия, но и «упрощать» электронику на выпускаемых моделях.

Внедорожники Ford «упростят», лишив штатной навигации
Фото: Motor.ruMotor.ru

На сегодняшний день заводским навигатором оснащаются все исполнения Ford Bronco, за исключением внедорожников начального уровня. Полностью от предустановки системы компания не отказывается, хотя пока неясно, когда она вернется в список стандартного оборудования. Также неизвестно, предложат ли покупателям доустановить навигатор при улучшении ситуации с микроэлектроникой.

Bronco – не первая модель американского бренда, подвергшаяся упрощению ради продолжения выпуска: ранее Ford пришлось лишить Explorer блока управления климат-контролем для задних сидений. Производство других автомобилей периодически ставится на паузу из-за нехватки запчастей.

Ford Bronco, вызвавший ажиотаж на старте продаж, продолжает пользоваться активным спросом. Прием заказов был закрыт еще в марте, так как покупатели уже выбрали всю квоту на 2022 год. Вместе с тем Ford испытывает сложности с доставкой внедорожников, заказанные в 2021 и даже в 2020 году: в феврале в Мичигане сфотографировали стоянку с сотнями некомплектных автомобилей.

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