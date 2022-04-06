Автомобили Жириновского: на чем ездил лидер ЛДПР

Одним из увлечений Владимира Жириновского было коллекционирование автомобилей. Политик много раз рассказывал о своей внушительной коллекции. Autonews.ru вспомнил самые яркие машины из гаража Владимира Вольфовича.

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Maybach 62S

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Роскошный Maybach в удлиненной версии 62S с номерами А271АА98 не раз попадал в поле зрения общественности. Широкую огласку получил выезд на встречную полосу Тверской улицы в мае 2012 года. Машина не давала покоя депутатам «Единой России», которые задавались вопросом, откуда у политика автомобиль, стоимостью $1 млн.

Mercedes-Benz S600 Pullman

После «Майбаха», ориентировочно в 2013 году, у Жириновского появился бронированный удлиненный Mercedes-Benz S600 Pullman Guard в кузове 220. Также у политика имелся и Mercedes-Maybach поколения 223. Его неоднократно замечали на улицах с теми же самыми номерами О271ОО97, которые висели и на «двести двадцатом».

«Тигр»

Был у Владимира Вольфовича и внедорожник «Тигр», выпущенный Горьковским автомобильным заводом и подаренный ему на 60-летиев 2006 году. Его производство началось в 2005 году, так что лидеру ЛДПР досталась модель первых серий, причем в «гражданской», не бронированной версии. Долгое время автомобиль, выкрашенный в фирменные цвета ЛДПР, ездил по различным партийным делам и участвовал в мероприятиях. В 2014 году Жириновский подарил его Луганской народной республике.

«Ё-мобиль»

«Ё-мобиль» Жириновскому подарил бизнесмен Михаил Прохоров. По задумке создателей, планировалось выпустить целое семейство доступных городских моделей с кузовами на основе базальтовых волокон и революционными силовыми установками. Политику достался один из самых поздних прототипов — целиком электрический и с обычными аккумуляторами. Через год силовая установка вышла из строя, отремонтировать ее так и не удалось.

ЗИЛ-118 «Юность»

Была у Жириновского и одна из 106-ти моделей раритетного люксового автобуса «Юность». Однако никакой детальной информации об этом микроавтобусе нет. Но сам политик неоднократно упоминал о нем, говоря, что кому-то его подарил, но забыл кому.

ГАЗ М-20 «Победа»

Этот экземпляр был подарен Владимиру Вольфовичу на 70-летие. Машина проделала до именинника 4 тыс. км от Алма-Аты, где родился Жириновский, в специальной праздничной оклейке. На машине легко можно заметить нештатные детали — например, желтые противотуманки на бампере и современные зеркала.

ЗАЗ-965

Когда-то ЗАЗ-965 стал первым личным автомобилем Жириновского. Будущий лидер ЛДПР смог заработать на машину благодаря заграничной командировке. Стоила она тогда 3,5 тыс. рублей.