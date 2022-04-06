Водителям захотели продлить срок действия прав

Минэкономразвития России предложило дополнить антикризисное постановление правительства пунктом о продлении срока действия водительских прав на три года.

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Как выяснил Life, Минэкономразвития совместно с МВД предлагают продлить на три года действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают (или уже истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Предполагается, что этот шаг будет способствовать «снятию нагрузки с бизнеса в условиях санкций».

По предварительной оценке, продление коснется более пяти миллионов водительских удостоверений по всей стране.

Также Минэкономразвития предлагает продлить на 12 месяцев срок действия диагностических карт специализированным транспортным средствам и прицепам, предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов, зарегистрированных в районах Крайнего Севера. Эта мера, как ожидается, коснется около 600 организаций.