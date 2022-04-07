Стало известно, когда в Москве появится первая платная дорога

Пресс-служба строительного комплекса Москвы раскрыла информацию касательно первой платной трассы в столице. Она появится уже в следующем 2023 году. Речь идет о так называемом Северном дублере Кутузовского проспекта, который и станет первой платной дорогой внутри кольцевой автодороги. Уже известно, что порядка 30 процентов дороги построят под землей, а в состав трассы войдет 12 путепроводов и эстакад.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Трасса станет продолжение уже существующей загородной платной трассы, которая идет в обход Одинцово. В ведомстве отметили, что трассу продлят до Москвы-Сити и после ввода в эксплуатацию путь от МКАД до Сити будет занимать порядка семи минут.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В длину новая магистраль будет достигать 11 километров, в ее состав войдет 12 путепроводов и эстакад, мост через Москву-реку, а также подземный тоннель. Последний будет необходим для организации съезда с дублера Кутузовского проспекта на внутреннюю сторону МКАД.

Трасса будет скоростной, а движение там будет шестиполосное: по три полосы в каждую сторону за исключением моста через Москву-реку — там будет по две полосы на каждый поток. Представители строительного комплекса отмечают, что для оплаты трассы не нужно будет останавливаться, деньги будут списываться автоматически по системе безбарьерной оплаты проезда, которую уже реализовали на ЦКАД.