Черный март: как изменилась ситуация на авторынке

В прошедшем марте автопроизводители продали в два раза меньше автомобилей, чем в феврале, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса в России. Автомобильные дилеры в беседе с «Газетой.Ru» прогнозируют дальнейшие снижение спроса. Несмотря на это, машины западных брендов закончатся в автосалонах уже к июню этого года, считают продавцы.

В этом марте на авторынке России повторилась ситуация 2009 и 2015 годов: продажи новых легковых автомобилей резко просели вниз на 63% по сравнению с первым весенним месяцем 2021 года.

Всего было реализовано 55,1 тыс. машин, разница составила 93,5 тыс. ед., говорится в отчете комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. Для сравнения, в феврале этого года в РФ дилеры продали на 114 тыс. больше автомобилей.

Мартовский показатель продаж стал худшим с апреля 2020 года, когда после начала пандемии коронавируса дилерские центры были вынуждены приостановить или существенно ограничить свою деятельность. В тот месяц россияне купили всего 39 тыс. машин, и АЕБ назвали его «черным апрелем».

Минувший март оказался худшим первым весенним месяцем с точки зрения продаж за последние 15 лет, отмечает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером российского авторынка остается «АвтоВАЗ» с 12,3 тыс. реализованными машинами, относительно прошлого марта их количество снизилось на 64%. На втором месте, уступая волжскому заводу почти вдвое, идет Kia (6,3 тыс.; -68%).

Далее следуют Hyundai, Renault и Toyota, в первую десятку также вошли ГАЗ, Skoda, Nissan, Volkswagen и УАЗ.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Снижение продаж относительно марта прошлого года зафиксировано у всех марок, представленных на российском рынке. Исключение составили лишь три компании: китайский Exeed (63%), японская Isuzu (467%) и американский бренд Chevrolet (91%).

Самое большое падение в процентном соотношении у Lexus, Cadillac и Fiat.

Второй месяц подряд АЕБ в своих отчетах не публикует прогноз о будущем российского авторынка.

Запасов хватит до лета

Опрошенные «Газетой.Ru» специалисты дилерских центров ожидают, что ситуация на рынке ухудшится. Динамика продаж в ближайшие месяцы продолжит снижаться под влиянием дефицита автомобилей, который с каждым днем будет только усиливаться, говорят продавцы. Также стоит учесть, что не только отгрузки дилерам остановлены, но и поставлены на паузу локальные производства, объясняет директор «Авилон Mercedes-Benz» Ренат Тюктеев.

«В среднесрочной перспективе нехватка автомобилей продолжится минимум 4-5 месяцев. Сейчас с уверенностью можно сказать лишь, что пока предпосылок для снижения цен просто нет», – объясняет Ренат Тюктеев.

В автосалонах не фиксируется падение трафика клиентов. В начале марта покупатели проявляли ажиотажный интерес, затем динамика постепенно стабилизировалась, и сейчас спрос на автомобили умеренный, говорят в «Авилоне».

«В среднем можно сказать, что дилерам хватит складских запасов на период от двух до пяти месяцев торговли, в зависимости от объема бизнеса. Наибольший дефицит автомобилей на рынке в целом сейчас сложился в верхнем ценовом сегменте», – добавил Тюктеев.

Снижение спроса обусловлено ожиданием россиян того, что стоимость новых автомобилей скорректируется в меньшую сторону, считает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Но подобные надежды — не более, чем заблуждения клиентов, считает собеседник.

«В апреле спрос упадет до 70% по сравнению с апрелем прошлого года», – ожидает Ольховский.

Цены с начала года уже увеличились на 50-100% и сохранятся в дальнейшем, поскольку каждый участник цепочки производства увеличил свою долю маржи, объяснил он.

«Новые автомобили закончатся к началу лета по большинству брендов. При оптимистичном сценарии поставки возобновятся осенью 2022 года, в таком случае дефицит будет сохраняться минимум до 2023 года», – утверждает гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Впрочем, эти прогнозы не касаются китайских производителей, поскольку они будут наращивать объемы сбыта. Некоторые из них, например, Chery и Exeed, уже запускают программы по поддержке своих клиентов, говорит собеседник.

Когда станет лучше

Откладывать покупку нового автомобиля стоит до тех пор, пока не появятся новые логистические цепочки, считает автоэксперт Игорь Моржаретто, по его оценкам, к лету этот вопрос решится. Корейские и китайские бренды не собираются прекращать продажи в России, но им понадобится время на выработку новых маршрутов.