Черный март: как изменилась ситуация на авторынке

В прошедшем марте автопроизводители продали в два раза меньше автомобилей, чем в феврале, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса в России. Автомобильные дилеры в беседе с «Газетой.Ru» прогнозируют дальнейшие снижение спроса. Несмотря на это, машины западных брендов закончатся в автосалонах уже к июню этого года, считают продавцы.
В этом марте на авторынке России повторилась ситуация 2009 и 2015 годов: продажи новых легковых автомобилей резко просели вниз на 63% по сравнению с первым весенним месяцем 2021 года.
Всего было реализовано 55,1 тыс. машин, разница составила 93,5 тыс. ед., говорится в отчете комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. Для сравнения, в феврале этого года в РФ дилеры продали на 114 тыс. больше автомобилей.
Мартовский показатель продаж стал худшим с апреля 2020 года, когда после начала пандемии коронавируса дилерские центры были вынуждены приостановить или существенно ограничить свою деятельность. В тот месяц россияне купили всего 39 тыс. машин, и АЕБ назвали его «черным апрелем».
Минувший март оказался худшим первым весенним месяцем с точки зрения продаж за последние 15 лет, отмечает аналитическое агентство «Автостат».
Лидером российского авторынка остается «АвтоВАЗ» с 12,3 тыс. реализованными машинами, относительно прошлого марта их количество снизилось на 64%. На втором месте, уступая волжскому заводу почти вдвое, идет Kia (6,3 тыс.; -68%).
Далее следуют Hyundai, Renault и Toyota, в первую десятку также вошли ГАЗ, Skoda, Nissan, Volkswagen и УАЗ.
Снижение продаж относительно марта прошлого года зафиксировано у всех марок, представленных на российском рынке. Исключение составили лишь три компании: китайский Exeed (63%), японская Isuzu (467%) и американский бренд Chevrolet (91%).
Второй месяц подряд АЕБ в своих отчетах не публикует прогноз о будущем российского авторынка.
Опрошенные «Газетой.Ru» специалисты дилерских центров ожидают, что ситуация на рынке ухудшится. Динамика продаж в ближайшие месяцы продолжит снижаться под влиянием дефицита автомобилей, который с каждым днем будет только усиливаться, говорят продавцы. Также стоит учесть, что не только отгрузки дилерам остановлены, но и поставлены на паузу локальные производства, объясняет директор «Авилон Mercedes-Benz» Ренат Тюктеев.
«В среднесрочной перспективе нехватка автомобилей продолжится минимум 4-5 месяцев. Сейчас с уверенностью можно сказать лишь, что пока предпосылок для снижения цен просто нет», – объясняет Ренат Тюктеев.
В автосалонах не фиксируется падение трафика клиентов. В начале марта покупатели проявляли ажиотажный интерес, затем динамика постепенно стабилизировалась, и сейчас спрос на автомобили умеренный, говорят в «Авилоне».
«В среднем можно сказать, что дилерам хватит складских запасов на период от двух до пяти месяцев торговли, в зависимости от объема бизнеса. Наибольший дефицит автомобилей на рынке в целом сейчас сложился в верхнем ценовом сегменте», – добавил Тюктеев.
Снижение спроса обусловлено ожиданием россиян того, что стоимость новых автомобилей скорректируется в меньшую сторону, считает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Но подобные надежды — не более, чем заблуждения клиентов, считает собеседник.
«В апреле спрос упадет до 70% по сравнению с апрелем прошлого года», – ожидает Ольховский.
Цены с начала года уже увеличились на 50-100% и сохранятся в дальнейшем, поскольку каждый участник цепочки производства увеличил свою долю маржи, объяснил он.
«Новые автомобили закончатся к началу лета по большинству брендов. При оптимистичном сценарии поставки возобновятся осенью 2022 года, в таком случае дефицит будет сохраняться минимум до 2023 года», – утверждает гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
Впрочем, эти прогнозы не касаются китайских производителей, поскольку они будут наращивать объемы сбыта. Некоторые из них, например, Chery и Exeed, уже запускают программы по поддержке своих клиентов, говорит собеседник.
Откладывать покупку нового автомобиля стоит до тех пор, пока не появятся новые логистические цепочки, считает автоэксперт Игорь Моржаретто, по его оценкам, к лету этот вопрос решится. Корейские и китайские бренды не собираются прекращать продажи в России, но им понадобится время на выработку новых маршрутов.
«Новые машины продаются по завышенным ценам, на вторичном рынке все тоже достаточно дорого. В этой ситуации лучше ждать. Если у вас уже есть машина, нужно ее беречь, холить и лелеять, потому что неизвестно, сколько еще это ожидание продлится», – рассуждает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».