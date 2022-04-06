Как изменятся автомобили в ближайшие 50 лет

Автомобили будущего трудно представить на фоне того, что имеется сейчас. Люди научились изготавливать транспортные средства, которые не наносят вреда природе, рассмотрели альтернативные источники питания, приступили к работе с автономными системами управления. Но это не говорит о том, что автомобильная промышленность застрянет на одном этапе развития. Этой сфере есть куда развиваться дальше по курсу.

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Источники энергии. Каждая компания заявляет об амбициозных планах по отказу от нефтепродуктов. Норвегия планирует запретить продажу автомобилей с ДВС уже в 2025 году. Большая часть производителей отодвинула этот срок на 2030 год. Уже к следующему десятилетию концерн Volkswagen должен выпускать до 1 000 000 электрокаров ежегодно. Цель поставили даже по характеристикам транспортных средств. Так, запас хода должен составлять 500 км, а зарядка до 80% должна осуществляться за 15 минут.

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Но на пути к будущему есть препятствия. На данный момент на долю возобновляемых источников энергии приходится 30-40% общей выработки. Если тенденция будет продолжаться, электромобили создадут нагрузку на угольные, газовые и мазутные станции.

Автоматизация транспорта. Автомобили марки Tesla уже направили вектор в будущее. Они способны передвигаться в режиме автопилотирования. В интернете есть много видео, где представлен принцип работы системы. Автомобилисты не контролируют движение на дороге и передают управление электронике. Водители способны самостоятельно разгоняться, маневрировать и тормозить. Кроме того, они анализируют требования знаков.

В будущем автопилотирование в автопроме станет нормой. Развитие искусственного интеллекта позволит полностью отказаться от ручного управления транспорта. Контроль за движением будет осуществляться из диспетчерского центра. Это позволит сократить число аварий на дорогах.

Три измерения. Пробки стали глобальной проблемой, поэтому о летающем транспорте мечтают многие современные граждане. Прототипы такого вида такси уже существуют. Они проходят испытания на территории Китая и Японии. Это одноместные средства передвижения, которым пока далеко до коммерческого успеха. Запас хода не превышает 100 км, а стоимость сопоставима с реальным вертолетом. Летающие автомобили будущего могут появиться в широкой сфере не ранее 2040 года. Вероятно, они будут задействовать полноценную систему автопилотирования.

Дополненная реальность. Многие компании уже работают над тем, чтобы встроить в автомобиль искусственный интеллект и дополненную реальность. Компания Apple в скором времени представит электрокар, который будет использовать голосовой помощник Siri. Это говорит о том, что машина научится понимать команды голосом.

Еще одно потенциальное для развития направление - дополненная реальность. Камера способна отслеживать обстановку на дороге, а проектор - накладывать изображение на лобовое стекло.

Дом на колесах. Автодома существуют уже сейчас, но в будущем они примут другую форму. Производители будут работать над повышением комфорта данного вида транспорта. Вместо обычных кресел появятся диваны и пуфы. В доступных моделях будет предлагаться панорамная крыша и мониторы для наблюдения за окружающим миром.