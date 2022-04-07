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3 часа назад

Россиян предупредили о возвращении «бомбил»

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Таксопарки предупредили о скором возвращении «бомбил»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиян предупредили о скором возвращении на дороги частных нелицензированных таксистов, которых в народе называют «бомбилами». По данным РБК, это станет возможным из-за проблем, с которыми столкнулись официальные таксопарки страны.

На данный момент у бизнеса вызывают озабоченность такие факторы, как повышение платежей по лизинговым договорам, дефицит и подорожание автомобилей и запчастей для них, выросшее ОСАГО и многое другое.

По словам владельца таксопарка GDel Андрея Складчикова, данная отрасль превратилась в убыточную и компании рассчитывают на поддержку агрегаторов и государства. В случае, если бизнес не получит поддержки, вскоре в стране останутся лишь неофициальные таксисты, а их деятельность может быть небезопасна для пассажиров.

Исполнительный директор таксопарка «КомфортСервис» Дмитрий Коваленко, в свою очередь, заявил о критичном подорожании запчастей и транспортных средств из-за низкой стоимости поездок. Отсутствие денег в бизнесе вынуждает водителей увольняться.

Ранее полиция в Москве раскрыла преступную схему со спаиванием и последующим грабежом денег у клиентов в такси.

Автоновости,Дмитрий Коваленко,
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