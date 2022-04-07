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2 часа назад

Таксопарки предупредили о скором возвращении «бомбил»

Авторадиоиещё 1

Российские таксопарки столкнулись с проблемами, которые могут потенциально привести к сокращению их количества и возвращения «бомбил» — частных нелицензированных таксистов — на дороги. Об этом пишет РБК.

Таксопарки предупредили о скором возвращении «бомбил»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители компаний рассказали изданию, что у бизнеса вызывают озабоченность такие факторы как повышение платежей по лизинговым договорам; дефицит и подорожание машин и запчастей; выросшее ОСАГО; отсутствие роста цен на поездки; падение спроса на услуги такси, а также текучка кадров. Власти и агрегаторы рассматривают варианты поддержки участников рынка.

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