Таксопарки предупредили о скором возвращении «бомбил»

Российские таксопарки столкнулись с проблемами, которые могут потенциально привести к сокращению их количества и возвращения «бомбил» — частных нелицензированных таксистов — на дороги. Об этом пишет РБК .

Представители компаний рассказали изданию, что у бизнеса вызывают озабоченность такие факторы как повышение платежей по лизинговым договорам; дефицит и подорожание машин и запчастей; выросшее ОСАГО; отсутствие роста цен на поездки; падение спроса на услуги такси, а также текучка кадров. Власти и агрегаторы рассматривают варианты поддержки участников рынка.