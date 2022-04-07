Россиян предупредили о дефиците автомобилей к лету

Ситуация с дефицитом автомобилей в России может усугубиться к началу лета. Она будет наблюдаться минимум до 2023 года, заявил РИА Новости гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, передает «Прайм».
«По всем брендам и моделям, представительства которых объявили о приостановке деятельности или производства в России, дефицит увеличивается, поскольку новых поставок автомобилей практически нет. Товар (автомобили) конечен и склады новых авто к началу лета закончатся по большинству брендов», — подчеркнул он.
В лучшем случае поставки автомобилей возобновятся осенью, полагает эксперт. По словам директора «Авилон Мерседес-Бенц» Рената Тюктеева, на рынке наблюдается не только остановка отгрузок дилерам, но и остановка локальных производств автомобилей.
«Все эти факторы ежедневно усиливают дефицит машин, и из-за нестабильной ситуации невозможно предсказать то, как долго нехватка будет сохраняться. В среднесрочной перспективе, это продолжится минимум 4-5 месяцев», — заявил он.
Ранее многие автоконцерны объявили о временной приостановке производства и поставок машин в Россию из-за эскалации конфликта на Украине и проблем с логистикой. Это сделали Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).