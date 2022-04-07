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4 часа назад

Россиян предупредили о дефиците автомобилей к лету

Лера Букина

Ситуация с дефицитом автомобилей в России может усугубиться к началу лета. Она будет наблюдаться минимум до 2023 года, заявил РИА Новости гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, передает «Прайм».

Россиян предупредили о дефиците автомобилей к лету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По всем брендам и моделям, представительства которых объявили о приостановке деятельности или производства в России, дефицит увеличивается, поскольку новых поставок автомобилей практически нет. Товар (автомобили) конечен и склады новых авто к началу лета закончатся по большинству брендов», — подчеркнул он.

В лучшем случае поставки автомобилей возобновятся осенью, полагает эксперт. По словам директора «Авилон Мерседес-Бенц» Рената Тюктеева, на рынке наблюдается не только остановка отгрузок дилерам, но и остановка локальных производств автомобилей.

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«Все эти факторы ежедневно усиливают дефицит машин, и из-за нестабильной ситуации невозможно предсказать то, как долго нехватка будет сохраняться. В среднесрочной перспективе, это продолжится минимум 4-5 месяцев», — заявил он.

Ранее многие автоконцерны объявили о временной приостановке производства и поставок машин в Россию из-за эскалации конфликта на Украине и проблем с логистикой. Это сделали Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).

Автоновости,Rover,Daimler,Land Rover,Lexus,Dodge,Jaguar,Rolls-Royce,Jeep,Nissan,Skoda,Volvo,Toyota,BMW,Fiat,Volkswagen,Peugeot,Opel,Citroen,Mercedes-Benz,Porsche,Ford,General Motors,
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