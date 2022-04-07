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3 часа назад

Haval Dargo: стартовало производство кроссовера в России

Российская Газета

Китайская марка Haval объявила о том, что на заводе в Тульской области стартовало производство брутального кроссовера Dargo. Автомобиль появится в продаже в России в этом году.

Haval Dargo: стартовало производство кроссовера в России
Фото: HavalHaval

Эта модель создана на той же модульной платформе L.E.M.O.N., что и Haval Jolion. Dargo представляет собой переименованную версию китайского внедорожника DaGou, который также известен как Big Dog. От варианта для рынка КНР экспортная модификация отличается трапециевидной радиаторной решеткой, измененными бамперами, слегка модернизированной светодиодной оптикой и отсутствием хромированных вставок.

В РФ кроссовер предложат с двухлитровым двигателем 4N20, но отдачу уменьшили до 192 л.с., крутящий момент остался без изменений - 320 Нм. Мотор адаптирован для работы на бензине АИ-92.

В паре 4N20 предложена 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, которой агрегатированы и передне- и полноприводная версии. Во втором случае Dargo оснащается подключаемой муфтой задней оси, блокировкой заднего дифференциала и системой выбора между режимами "Снег", "Песок" и "Грязь".

Как отмечают в Haval, Dargo полностью адаптирован под широкий спектр климатических условий России. Автомобиль оснащен подогревом передних и задних сидений, обогревом руля, электрообогревом лобового стекла по всей поверхности, подогревом форсунок омывателя, а также емкостью омывающей жидкости увеличенного размера. Увеличенный клиренс обеспечивает комфортное вождение в любых условиях.

Haval
Haval
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