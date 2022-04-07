Nissan поможет в разработке лунохода для NASA

Nissan совместно с компаниями Sierra Space и Teledyne Brown Engineering будет работать над созданием лунного автомобиля LTV (Lunar Terrain Vehicle), который в будущем пригодится для миссий космического агентства NASA. Как сообщает Carscoops, североамериканское подразделение Nissan поделится производственными мощностями, а также наработками в области автономных систем управления и «умных» помощников для самоуправляемого посадочного модуля.

Фото: © Nissan © Nissan

Проект позволит Nissan поделиться технологиями с космической отраслью, получив некоторый опыт взамен, сказал директор лаборатории Alliance Innovation Laboratory Nissan в Калифорнии Маартен Серхуис. Новые условия позволят лучше изучить возможности автономных систем, дистанционного управления, а также систем управления питанием и человеко-машинного интерфейса. Все эти знания, полученные на Луне, затем можно будет применить на обычных автомобилях.

Что касается партнеров Nissan, то обе фирмы далеко не новички в постройке космических аппаратов. Так, Teledyne создала первый прототип лунохода еще в 1960-х годах и более 40 лет сотрудничала с NASA. Teledyne возьмет на себя основное проектирование, производство, работу над программами и системой питания.

Sierra Space обеспечит программное обеспечение для полета, а также будет отвечать за связь, наведение и навигацию. К разработке конструкции шасси и подвески привлекут третью сторону – компанию Textron, выпускающую снегоходы и вездеходы под брендом Arctic Cat.

«Вместе мы создадим прочный, универсальный и интуитивный в управлении луномобиль, который поддержит будущее освоение космоса», – сказал глава Teledyne Скотт Холл.