Toyota запустила сервис проката раритетных автомобилей

Японская компания Toyota Motor запустила в Токио сервис аренды раритетных автомобилей своей марки, пишет Drom.ru.
В автопарке представлены модели 70-х, 80-х и 90-х годов выпуска, отреставрированные инжиниринговой компанией Shinmei. Новый сервис проката называется KINTO Vintage Club.
Например, напрокат можно взять Toyota Celica 2.0 GT 1975-го года выпуска или Toyota Supra 2.5 GT Twin Turbo Aerotop JZA70 1992-го.
Аренда Toyota Supra обойдется в 30 тыс. иен (около 20 тыс. рублей) за сутки, а Toyota Celica можно взять на 24 часа за 35 тыс. иен (24 тыс. рублей).
В дальнейшем арендный парк планируется постепенно расширять с учетом запросов клиентов.