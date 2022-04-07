Toyota запустила сервис проката раритетных автомобилей

Например, напрокат можно взять Toyota Celica 2.0 GT 1975-го года выпуска или Toyota Supra 2.5 GT Twin Turbo Aerotop JZA70 1992-го.

Аренда Toyota Supra обойдется в 30 тыс. иен (около 20 тыс. рублей) за сутки, а Toyota Celica можно взять на 24 часа за 35 тыс. иен (24 тыс. рублей).