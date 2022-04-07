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1 час назад

Toyota запустила сервис проката раритетных автомобилей

Газета.Ru

Японская компания Toyota Motor запустила в Токио сервис аренды раритетных автомобилей своей марки, пишет Drom.ru.

Toyota запустила сервис проката раритетных автомобилей
Фото: Toyota Motors/KintoToyota Motors/Kinto

В автопарке представлены модели 70-х, 80-х и 90-х годов выпуска, отреставрированные инжиниринговой компанией Shinmei. Новый сервис проката называется KINTO Vintage Club.

Например, напрокат можно взять Toyota Celica 2.0 GT 1975-го года выпуска или Toyota Supra 2.5 GT Twin Turbo Aerotop JZA70 1992-го.

Аренда Toyota Supra обойдется в 30 тыс. иен (около 20 тыс. рублей) за сутки, а Toyota Celica можно взять на 24 часа за 35 тыс. иен (24 тыс. рублей).

В дальнейшем арендный парк планируется постепенно расширять с учетом запросов клиентов.

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