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2 часа назад

ГИБДД объявила об усиленном рейде в Москве

Газета.Ruиещё 2

Столичная Госавтоинспекция объявила в своем Telegram-канале о проведении с сегодняшнего дня и до 9 апреля усиленного рейда. Мероприятие направлено на повышение уровня безопасности среди водителей каршеринга.

Всего за 3 месяца этого года сотрудники ГИБДД пресекли более 30 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями автомобилей «каршеринг». Автоинспекторы зарегистрировали 67 ДТП с указанной категорией транспортных средств. В авариях погибли 5 человек и еще 83 получили ранения различной степени тяжести.

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Самыми частыми нарушениями стали управление в нетрезвом состоянии, управление без прав, а также управление лицами, не зарегистрированными в компании-арендодателе, либо по подложной регистрации.

Автоновости,Видео,ГИБДД,
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