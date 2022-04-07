ГИБДД объявила об усиленном рейде в Москве

Столичная Госавтоинспекция объявила в своем Telegram-канале о проведении с сегодняшнего дня и до 9 апреля усиленного рейда. Мероприятие направлено на повышение уровня безопасности среди водителей каршеринга.

Всего за 3 месяца этого года сотрудники ГИБДД пресекли более 30 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями автомобилей «каршеринг». Автоинспекторы зарегистрировали 67 ДТП с указанной категорией транспортных средств. В авариях погибли 5 человек и еще 83 получили ранения различной степени тяжести.