Lancia выпустит три электрокара и перейдет на вторсырье

Марка Lancia, входящая в состав концерна Stellantis, утвердила десятилетний план развития. Он предусматривает выпуск трех электрокаров, охват 50 процентов рынка, переход на вторсырье и расширение сети дилерских центров. Первой новинкой в рамках программы оживления бренда станет субкомпакт Ypsilon четвертого поколения. За ним последуют кроссовер Aurelia и хэтчбек Delta. При этом начиная с 2026 года все новые «Лянчи» будут электрическими, а с 2028-го итальянцы полностью прекратят продажи автомобилей с ДВС.

Фото: © Lancia © Lancia

Три столпа десятилетнего плана Lancia — это устойчивое развитие, клиентоориентированность и социальная ответственность. В структуре Stellantis марка отвечает за премиальный сегмент и придерживается стратегии «Мерседеса». Пока в ней выделен только один пункт — рост рентабельности через оптимизацию каналов продаж, пересмотр объемов производства и ценообразования. Считается, что такой подход позволит бренду наконец-то стать прибыльным и поможет выйти на международные рынки.

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На сегодняшний день в портфолио Lancia есть всего одна модель — Ypsilon. В своем нынешнем виде хэтчбек выпускается с 2011 года, и уже давно просится на покой. Ypsilon следующего поколения дебютирует в 2024-м, причем в гибридной и электрической версиях. Следом, в 2026 году, появится первый кроссовер Lancia — тоже электрический. Для него воскресят имя Aurelia, под которым в 1950-х выпускали седаны, купе и родстеры. Наконец, в 2028-м в строй вернется культовая Delta, и одновременно компания прекратит продажи автомобилей с ДВС.

В дизайне «Лянчи» будут следовать глобальным трендам с оглядкой на неустаревающие вещи. Например, сохранится традиционная форма решетки радиатора в виде чаши, но её осовременят с помощью «светящихся элементов». Также Lancia собирается массово использовать вторсырье — и по этому показателю превзойти все бренды Stellantis. По плану 50 процентов поверхностей, к которым можно прикоснуться, будут сделаны из переработанного сырья или дружественных экологии материалов.