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2 часа назад

Кроссовер Mazda CX-60 получил новый дизель

Autorating.ru

В Японии состоялся презентация среднеразмерного кроссовера Mazda CX-60. Для местного рынка новинка получила сразу четыре модификации.

Кроссовер Mazda CX-60 получил новый дизель
Фото: MazdaMazda

Начальное исполнение Mazda CX-60 поставляется с четырехцилиндровым 2,5-литровым мотором Skyactiv-G, который выдает 188 л.с. Аналогичный мотор с отдачей 191 л.с. установлен под капотом гибридной версии e-Skyactiv PHEV: суммарная мощность такого кроссовера составляет 327 л.с. Тяговая батарея емкостью 17,8 кВт ч позволяет преодолеть в электрическом режиме свыше 60 км.

Вместе с тем Mazda CX-60 первой среди моделей марки получила шестицилиндровый турбодизель Skyactiv-D объемом 3,3 л. В начальной версии он выдает 231 л.с., а в паре с гибридным довеском (e-Skyactiv D) – 254 л.с. Весь квартет модификаций оснащаются восьмиступенчатым «автоматом».

Продажи кроссовера Mazda CX-60 стартуют в Японии осенью. В перспективе гамма модели пополнится версией e-Skyactiv X.

Автоновости,Mazda,
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