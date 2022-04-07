Кроссовер Mazda CX-60 получил новый дизель

В Японии состоялся презентация среднеразмерного кроссовера Mazda CX-60. Для местного рынка новинка получила сразу четыре модификации.

Фото: Mazda Mazda

Начальное исполнение Mazda CX-60 поставляется с четырехцилиндровым 2,5-литровым мотором Skyactiv-G, который выдает 188 л.с. Аналогичный мотор с отдачей 191 л.с. установлен под капотом гибридной версии e-Skyactiv PHEV: суммарная мощность такого кроссовера составляет 327 л.с. Тяговая батарея емкостью 17,8 кВт ч позволяет преодолеть в электрическом режиме свыше 60 км.

Вместе с тем Mazda CX-60 первой среди моделей марки получила шестицилиндровый турбодизель Skyactiv-D объемом 3,3 л. В начальной версии он выдает 231 л.с., а в паре с гибридным довеском (e-Skyactiv D) – 254 л.с. Весь квартет модификаций оснащаются восьмиступенчатым «автоматом».