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1 час назад

Ford прекратил выпуск Mondeo для Европы

Газета.Ru

Компания Ford прекратила выпуск седанов и универсалов Mondeo для европейского рынка. Причина завершения производства модели — низкий спрос, сообщает Motor1.

Ford прекратил выпуск Mondeo для Европы
Фото: motor1.commotor1.com

Последним представителем семейства, произведенным на заводе Ford в испанской Валенсии, стал седан серого цвета.

Первое поколение Ford Mondeo дебютировало в 1992, а серийный выпуск модели наладили через год. С тех пор модель сменила четыре поколения и разошлась тиражом около 5 млн экземпляров.

Ранее стало известно, что Ford планирует приостановить выпуск автомобилей Fiesta на своем заводе в Кельне (Германия) до 25 апреля из-за нарушения цепочки поставок.

Автоновости,Ford Mondeo,Ford,
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