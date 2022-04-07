Ford прекратил выпуск Mondeo для Европы

Компания Ford прекратила выпуск седанов и универсалов Mondeo для европейского рынка. Причина завершения производства модели — низкий спрос, сообщает Motor1.
Последним представителем семейства, произведенным на заводе Ford в испанской Валенсии, стал седан серого цвета.
Первое поколение Ford Mondeo дебютировало в 1992, а серийный выпуск модели наладили через год. С тех пор модель сменила четыре поколения и разошлась тиражом около 5 млн экземпляров.
Ранее стало известно, что Ford планирует приостановить выпуск автомобилей Fiesta на своем заводе в Кельне (Германия) до 25 апреля из-за нарушения цепочки поставок.