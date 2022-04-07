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1 час назад

АвтоВАЗ выпустил Lada Largus Cross в новом исполнении

Газета.Ru

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ начал продажи в России универсала Lada Largus Cross с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с., сообщает издание «За рулем». Ранее автомобиль был представлен только в версии со 106-сильным мотором.

АвтоВАЗ выпустил Lada Largus Cross в новом исполнении
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Рекомендованная розничная цена универсала Lada Largus Cross в комплектации Comfort с новым мотором составляет 1 млн 377 тыс. 900 рублей, что всего на 10 тыс. дешевле, чем точно такая же машина с мотором 106 л.с.

В остальных комплектациях — Comfort Light, Lux Light и Lux — по-прежнему лишь один двигатель, 106-сильный.

В комплектацию Comfort входят две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, электростеклоподъемники, 16-дюймовые легкосплавные диски.

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