АвтоВАЗ выпустил Lada Largus Cross в новом исполнении

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ начал продажи в России универсала Lada Largus Cross с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с., сообщает издание «За рулем». Ранее автомобиль был представлен только в версии со 106-сильным мотором.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Рекомендованная розничная цена универсала Lada Largus Cross в комплектации Comfort с новым мотором составляет 1 млн 377 тыс. 900 рублей, что всего на 10 тыс. дешевле, чем точно такая же машина с мотором 106 л.с.

В остальных комплектациях — Comfort Light, Lux Light и Lux — по-прежнему лишь один двигатель, 106-сильный.