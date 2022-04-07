АвтоВАЗ получит дополнительные преференции

На рассмотрение Самарской губернской думы направлено предложение по предоставлению дополнительных преференций компаниям и предприятиям, заключившим специальный инвестиционный контракт. В их числе - АвтоВАЗ .

Напомним, АвтоВАЗ подписал СПИК в 2019 году, согласно которому взял на себя обязательство в течение десяти следующих лет инвестировать в производство 70 млрд рублей. Развитие производства предусматривает увеличение процента локализации, внедрение новых технологий, создание рабочих мест и выпуск новых моделей.

В предлагаемом законопроекте для участников СПИК предусматривается снижение региональной ставки по налогу на прибыль до 10% и по налогу на имущество до 1,1%. Таким образом власти расширяют возможности компании для привлечения дополнительных инвестиций и ускорения импортозамещения, которое на АвтоВАЗе по больше части планируют завершить к лету.