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1 час назад

В правительстве Самарской области  рассказали, как поддержат АвтоВАЗ

Российская Газета

На рассмотрение Самарской губернской думы направлено предложение по предоставлению дополнительных преференций компаниям и предприятиям, заключившим специальный инвестиционный контракт. В их числе - АвтоВАЗ.

АвтоВАЗ получит дополнительные преференции
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Напомним, АвтоВАЗ подписал СПИК в 2019 году, согласно которому взял на себя обязательство в течение десяти следующих лет инвестировать в производство 70 млрд рублей. Развитие производства предусматривает увеличение процента локализации, внедрение новых технологий, создание рабочих мест и выпуск новых моделей.

В предлагаемом законопроекте для участников СПИК предусматривается снижение региональной ставки по налогу на прибыль до 10% и по налогу на имущество до 1,1%. Таким образом власти расширяют возможности компании для привлечения дополнительных инвестиций и ускорения импортозамещения, которое на АвтоВАЗе по больше части планируют завершить к лету.

Доходная часть регионального бюджета от предлагаемой политики не пострадает:

"Сумма поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Самарской области будет не меньше суммы предоставляемых льгот, что также обеспечивает бюджетную эффективность данных налоговых льгот", - пояснил министр промышленности и торговли Андрей Шамин.

Автоновости,Автоваз,
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