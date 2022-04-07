Toyota начала разрабатывать автопилот на основе машинного зрения

Компания Toyota займется разработкой систем автономного вождения, которые будут получать данные от обычных камер, а не дорогостоящих сенсоров вроде лидаров. Подход аналогичен «Тесле», и объясняется банальной экономией. Камеры на 90 процентов дешевле используемых сейчас датчиков. Оснастить ими огромный «флот» беспилотников, необходимых для тренировки алгоритмов глубокого обучения, проще простого — и это не потребует серьёзных затрат.

Фото: © Woven Planet © Woven Planet

С мая 2021 года Tesla Model 3 и Model Y для североамериканского рынка не оснащаются радарами. Это первые машины марки, «автопилот» (системы Autopilot и Full-Self Driving) которых полагается только на машинное зрение и нейросеть. Такой подход, безусловно, выгоден, потому что для создания адекватно работающей системы автономного вождения нужно собрать огромный массив данных — а это можно сделать только с помощью миллионов беспилотников.

В противном случае, данных просто не хватит для тренировки алгоритмов, считает вице-президент по инжинирингу Woven Planet Майкл Бениш. Компания является «дочкой» Toyota и как раз занимается разработкой и внедрением технологий для беспилотников (тот же комплекс Teammate создан «Сотканной планетой»).

Переход на камеры позволил фирме сэкономить на каждом датчике до 90 процентов, а возросший объем данных нарастил производительность системы до такого уровня, как если бы она обучалась только на лидарах и прочих дорогих сенсорах.