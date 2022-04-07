Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
1 час назад

Toyota начала разрабатывать автопилот на основе машинного зрения

Motor.ru

Компания Toyota займется разработкой систем автономного вождения, которые будут получать данные от обычных камер, а не дорогостоящих сенсоров вроде лидаров. Подход аналогичен «Тесле», и объясняется банальной экономией. Камеры на 90 процентов дешевле используемых сейчас датчиков. Оснастить ими огромный «флот» беспилотников, необходимых для тренировки алгоритмов глубокого обучения, проще простого — и это не потребует серьёзных затрат.

Toyota начала разрабатывать автопилот на основе машинного зрения
Фото: © Woven Planet© Woven Planet

С мая 2021 года Tesla Model 3 и Model Y для североамериканского рынка не оснащаются радарами. Это первые машины марки, «автопилот» (системы Autopilot и Full-Self Driving) которых полагается только на машинное зрение и нейросеть. Такой подход, безусловно, выгоден, потому что для создания адекватно работающей системы автономного вождения нужно собрать огромный массив данных — а это можно сделать только с помощью миллионов беспилотников.

В противном случае, данных просто не хватит для тренировки алгоритмов, считает вице-президент по инжинирингу Woven Planet Майкл Бениш. Компания является «дочкой» Toyota и как раз занимается разработкой и внедрением технологий для беспилотников (тот же комплекс Teammate создан «Сотканной планетой»).

Переход на камеры позволил фирме сэкономить на каждом датчике до 90 процентов, а возросший объем данных нарастил производительность системы до такого уровня, как если бы она обучалась только на лидарах и прочих дорогих сенсорах.

Пока все эти новшества касаются только перспективных разработок. На коммерческих роботакси и другой автономной технике, что в ближайшее время появится на дорогах, Toyota по-прежнему будет использовать лидары и радары. В компании уверены, на сегодняшний день это самое безопасное решение. Но через несколько лет камеры вполне смогут вытеснить даже самые продвинутые датчики.

Автоновости,Tesla Model 3,Toyota,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители