Chery создаст отдельный бренд для электромобилей

Китайское издание Carnewschina объявило о расширении автомобильного рынка в стране. Ближайшим летом компания Chery расширит свой модельный ряд брендом QQ, который будет выпускать электромобили. На первом этапе автомобильный «новичок» выпустит четыре субкомпактных кроссовера и хэтчбека. При этом, учитывая прошлые неудачи Chery с запуском собственных отдельных линеек, перспективы нового автомобильного бренда остаются туманными.

Фото: Chery QQ Ice Cream Chery QQ Ice Cream

Бренд QQ в Китае появится не впервые. Около 20 лет назад под этим наименованием в Поднебесной выпускали аналог хэтчбека Daewoo Matiz. Затем название перешло в нескольким моделям Chery, последней из которых стал электрокар QQ Ice Cream. Теперь же под отдельным брендом специалисты выпустят четыре субкомпактных батарейных и гибридных автомобиля. Новинки будут называться eQ1, eQ5, Wujie Max и Wujie Pro. Одна из моделей, по слухам, получит 95-сильный электромотор.

Помимо выпуска электромобилей, бренд QQ будет производить собственные аккумуляторные батареи. При этом компания Chery уже несколько раз пыталась запустить собственную марку. Однако ни разу эта идея не увенчалась успехом. Одним из таких примеров является бренд Qoros, который так и не стал популярным в Европе.