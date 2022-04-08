Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
32 минуты назад

Chery создаст отдельный бренд для электромобилей

Motor.ru

Китайское издание Carnewschina объявило о расширении автомобильного рынка в стране. Ближайшим летом компания Chery расширит свой модельный ряд брендом QQ, который будет выпускать электромобили. На первом этапе автомобильный «новичок» выпустит четыре субкомпактных кроссовера и хэтчбека. При этом, учитывая прошлые неудачи Chery с запуском собственных отдельных линеек, перспективы нового автомобильного бренда остаются туманными.

Chery создаст отдельный бренд для электромобилей
Фото: Chery QQ Ice CreamChery QQ Ice Cream

Бренд QQ в Китае появится не впервые. Около 20 лет назад под этим наименованием в Поднебесной выпускали аналог хэтчбека Daewoo Matiz. Затем название перешло в нескольким моделям Chery, последней из которых стал электрокар QQ Ice Cream. Теперь же под отдельным брендом специалисты выпустят четыре субкомпактных батарейных и гибридных автомобиля. Новинки будут называться eQ1, eQ5, Wujie Max и Wujie Pro. Одна из моделей, по слухам, получит 95-сильный электромотор.

Помимо выпуска электромобилей, бренд QQ будет производить собственные аккумуляторные батареи. При этом компания Chery уже несколько раз пыталась запустить собственную марку. Однако ни разу эта идея не увенчалась успехом. Одним из таких примеров является бренд Qoros, который так и не стал популярным в Европе.

В начале апреля стало известно, что в Узбекистане появится бюджетный седан Chery, оборудованный полуторалитровым турбированным двигателем. При этом в России подобной модели нет.

Автоновости,Daewoo Matiz,Chery,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители