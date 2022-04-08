Минпромторг спрогнозировал улучшение ситуации на авторынке

Минпромторг РФ ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится несмотря на падение в I квартале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.
«Я могу вам сказать, что первый квартал ни о чем не говорит. Почему? Потому что до февраля у нас шел рост, март — было падение. Мы должны сменить, во-первых, и адаптироваться к ситуации через изменение логистики. И посмотрим, что будет по результатам второго квартала. Мне кажется, что ситуация будет меняться в лучшую сторону», — пояснил Денис Мантуров.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России, в марте 2022 года было продано 93 547 автомобилей. Это на 62,9% меньше, чем за такой же месяц 2021 года.
По итогам первых трех месяцев 2022 года россияне купили 277 332 автомобиля (-28,4%).
Больше всего в марте было продано автомобилей Lada (12 289 ед.; 64%). Второе место по объему продаж сохраняет Kia (6336 ед.; 68%). Третью строчку занимает Hyundai (4 909 ед.; 68%).