Мантуров заявил о необходимости повысить цены на Aurus

Минпромторг ожидает роста цен на люксовый автомобиль Aurus, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

Фото: Максим Зарецкий/ТАСС Максим Зарецкий/ТАСС

"Сегодня я откровенно должен сказать, что на каждом проданном Aurus есть убытки компании. Поэтому придется повышать цену для того, чтобы, скажем так, эти ножницы пройти", - сказал министр.

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По его словам, это позволит производителю выполнять планы по импортозамещению и расширять линейку. "Чтобы, с одной стороны, мы меньше формировали убытков, при этом сохранялись объемы средств для работы по импортозамещению, по смене комплектаторов для того, чтобы вписаться в заданную цену. И, таким образом, мы можем наращивать объемы производства и наращивать линейку", - отметил Мантуров.

Об иностранных комплектующих

По словам главы Минпромторга, проблемы с иностранными комплектующими не затронули производство люксового автомобиля.

"У нас пока достаточно запасов. Поэтому мы делаем все, чтобы где-то сменить логистику, сменить поставщика, а где-то - успеть по импортозамещению, по программам, которые были начаты еще раньше", - сказал министр.

Он также подтвердил, что внедорожник Aurus Komendant планируется выпустить в этом году.

Ранее в марте сообщалось, что серийное производство внедорожника планируется запустить в конце 2022 года. Кроме того, в Aurus отмечали, что производство автомобилей на индустриальной площадке в ОЭЗ "Алабуга" (Республика Татарстан) продолжается и операционная деятельность ведется в необходимом объеме.

О проекте

Автомобили Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга. Институт НАМИ разработал большинство технических решений для создания линейки автомобилей Aurus. Отправной точкой начала проекта стала потребность в лимузине отечественного производства для главы государства. Осенью 2013 года было подписано распоряжение президента РФ о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе "Единой модульной платформы".

Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.