Представлен меняющий цвет BMW iX Flow

В рамках выставки CES-2022 была продемонстрирована модель BMW iX Flow, кузов которой способен менять расцветку. Авто вызовет больший интерес у автолюбителей, которые вопрос персонализации транспортного средства ставят на первое место.

Фото: BMW BMW

Автопроизводители стараются удовлетворять запросы потребителей, расширяя количество опций, которые доступны к изменениям. Автобренд BMW предложил собственное инновационное решение, создав специальное покрытие для автомобильного кузова, которое способно менять расцветку по желанию автовладельца. Для автомобилистов, которые желают выделить свой автомобиль на общем фоне, подарком станет возможность быстрого изменения кузовной расцветки. Дорогие авто уже получили функционал, который по желанию позволяет осуществлять регулировку расцветки подсветки и фар. Это стало возможным за счёт активного применения светодиодных эффективных источников света. По заявлению экспертов, смена кузовного оттенка является очередным шагом в направлении кастомизации. Инженерами BMW было принято решение использовать технологию, которую изобрели ещё в семидесятые годы. Речь идёт об электронной бумаге. Её название точно отражает суть того процесса, который был положен в основу данной разработки.

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Создателями электронной бумаги отыскивался способ обхода некоторых ограничений жидкокристаллических дисплеев, таких как очень низкий уровень контрастности/яркости. Вследствие этого, применение ЖК-экранов подразумевало некоторые ограничения. Для повышения требуемых характеристик специалисты решили для формирования изображений воспользоваться двумя оттенками. Речь идёт о белом и чёрном цвете. Белый пигмент с плюсовым и чёрный с минусовым зарядом поместили в микрокапсулы, диаметр которых составляет 20-100 нм. Эти капсулы были уложены в специальный силиконовый лист.В дальнейшем конструкция была усовершенствована. Однако принцип процесса остался прежней. Под влиянием электромагнитного поля осуществляется перемещение капсул к фронтальной стороне дисплея. Таким образом формируется картинка с очень чёткими краями. Электронная бумага не имеет подсветки, поэтому её поверхность может казаться монолитной, напоминая обычный печатный лист идеальной белой расцветки. Данный дисплей может использовать белые и чёрные оттенки, а также градации серого. Это обеспечивает отображение текста и графики.

Вместе с BMW над новой разработкой трудились специалисты фирмы E Lnk, которая создала электронную бумагу. Новинку протестировали на новой версии электрического кросса BMW iX Flow, а также продемонстрировали в рамках выставки CES-2022. Вместо обычного ЛКП вся кузовная поверхность оснащается панелями со специальной электронной бумагой. Благодаря этому у электрокара отсутствует собственный цвет, он способен меняться с чёрного на белый и наоборот. В завершении стоит отметить, что покрытие предусмотрено на элементах кузова и колёсных дисках. Поверхность кузова машины фактически является одним сплошным дисплеем.