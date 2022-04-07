Гибрид электровелосипеда и мотоцикла сможет сам заряжать себя по дороге

За счёт нестандартного подхода некоторых энтузиастов, возникают довольно необычные и интересные модели. Одной из таких является гибридная версия электровелосипеда с мотоциклом, которая получила название Electrom. Этот экземпляр может заряжаться во время езды.

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Когда возникли первые электровелосипеды, инженеры начали думать, как вместить в конструкцию энергоёмкую АКБ для обеспечения транспорту достаточно большого пробега на одном заряде. Это сделать оказалось довольно непросто. При этом проблему полностью не решили по сей день. В случае лёгких АКБ, они имеют недостаточную энергоёмкость. При увеличении аккумуляторов намного повышается вес велосипедов.Проблема частично была решена за счёт применения в раме лёгких композитов. В этом случае велосипед получается очень дорогим. Вследствие этого электротранспорт является довольно ограниченным в запасе хода, в особенности если нужно много ездить в условиях пересечённой местности. В этом случае АКБ очень быстро садится. Так как без более мощных совершенных аккумуляторов не могут решить данную проблему, все почитатели электрических велосипедов вынуждены с этим смириться.Между тем, Фабрицио Кросс, который раньше владел велосипедным магазином, считает, что велосипед может стать идеальным современным средством передвижения. В этом случае нужно увеличить радиус действия этого транспорта, сделать его максимально комфортным в применении. Эти качества он постарался реализовать в новом велосипеде Electrom.

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Кросс представил свою разработку в 2017 году. Однако только сейчас данный транспорт смогли поставить на поток. Electrom является смесью велосипеда с электрическим мотоциклом. Его построили на базе пространственной надёжной алюминиевой рамы. На неё установили кузовные композитные панели, основой которых является углеволокно.Эта модель не оснащается привычным велосипедным рулём. Вместо него установили обтекатель, который защищает водителя и уменьшает лобовое сопротивление.Веломобиль похвастается уникальной рулевой системой. Рычаги управления размещаются с обеих сторон. Сиденье обеспечивает полулежачее положение седока.Колёса связаны с электрогенератором и задним колесом с электродвигателем с помощью цепной передачи. На переднем колесе предусмотрен менее мощный электромотор, чем на заднем. Электропривод обеспечивает разгон, пока скорость не достигает 15 км/час. Затем происходит отключение заднего мотора. От педалей функционирует только генератор. Для этого их следует вращать со средней скоростью. При этом водитель практически не прилагает особых усилий. Когда веломобиль разгоняется до 28 км/час, происходит отключение переднего привода. В этом случае Electrom переходит в режим «круиз».