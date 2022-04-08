Представлен самый мощный Smart в истории

Компания Smart представила в Берлине первую модель из своей новой линейке – электрический кроссовер #1. Это первый Smart, разработанный совместными усилиями Mercedes-Benz и Geely, и по совместительству самый крупный автомобиль в истории бренда: его снаряженная масса составляет 1820 килограммов, а в длину он всего на три сантиметра уступает Hyundai Creta. Принципиально другой Smart также отличился дизайном, аэродинамикой, мощностью и «умной» электроникой, положенной современной новинке.

Фото: © Smart © Smart

Серийный Smart #1 построен на базе прошлогоднего концепта, у которого он и перенял внешность, разумеется, с некоторыми корректировками. За дизайн отвечал Mercedes-Benz, что подтверждает бейджик на средней стойке, поэтому «номер первый» похож и на шоу-кар Vision EQXX. Кроссоверу достались каплевидные матричные фары и фонари схожей формы, «парящая» крыша, безрамочные двери и спрятанные в корпус ручки с электроприводом, способные, как утверждают в Smart, пробиться сквозь наледь.

Видео дня

Среди отличий от шоу-кара – более крупные внешние зеркала, уменьшенные с 21 до 19 дюймов колесные диски, воздуховоды спереди и традиционные задние двери, открывающиеся по ходу движения. Обтекаемый кузов #1 может похвастаться впечатляющим коэффициентом аэродинамического сопротивления Cd на уровне электрического Mercedes-Benz EQA — 0,29.

Smart

Smart

Салон рассчитан на пятерых. Между передними креслами – высокий центральный тоннель, а на передней панели расположена миниатюрная «приборка» диагональю 9,2 дюйма и экран мультимедийной системы на 12,8 дюйма. Также есть проекционный дисплей для водителя. 75 процентов всех электронных устройств получают обновленное ПО «по воздуху» (over-the-air, OTA).

Smart

Smart

Диван второго ряда складывается в пропорции 60:40, причем подушки можно перемещать продольно в пределах 13 сантиметров, регулируя объем багажника в диапазоне от 273 до 411 литров. Для кабеля предусмотрели отдельный отсек на 15 литров – он расположен под капотом.

Smart

В оснащение «Смарта» включены двухзонный климат-контроль, «умный» голосовой помощник-аватар, аудиосистема с 13 динамиками, фоновая подсветка с 64 цветами на выбор и комплекс Smart Pilot с адаптивным круиз-контролем и функцией Stop&Go.

В основе кроссовера – «открытая архитектура» SEA (Sustainable Experience Architecture). Она создана Geely специально для «электричек» холдинга: на ней построен Zeekr 001, а впоследствии «тележка» ляжет в основу «зеленых» Volvo.

Заднеприводный Smart #1 оснащен одним электромотором, развивающим непривычные для бренда 272 лошадиные силы и 343 Нм крутящего момента. Он питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 66 киловатт-часов, обеспечивающего 420-440 километров запаса хода. Доступна быстрая зарядка от терминала мощностью 150 киловатт.