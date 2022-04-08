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2 часа назад

Автосервисы могут начать выпуск запчастей для иномарок

Российская Газета

Члены российского "Союза автосервисов" планируют обратиться к правительству Российской Федерации с просьбой поддержать запуск собственного производства запчастей для иномарок, которые в ближайшем будущем могут оказаться в дефиците.

Автосервисы могут начать выпуск запчастей для иномарок
Фото: Наталья Горшкова / РИА НовостиНаталья Горшкова / РИА Новости

Согласно обращению "Союза автосервисов" к экономической Комиссии ЕАЭС и Минпромторгу России, с которым ознакомилась "Газета.ру", иностранные компании должны предоставить российским автокомпонентным заводам и автосервисам допуск к технической информации о продаваемых в нашей стране автомобилях. Это позволит организовать выпуск производство необходимых для иномарок запчастей, а также заняться ребилдом - процедурой углубленного восстановления деталей с разобранных автомобилей.

"В случае предоставления документации можно наладить здесь (в России - прим. Ред.) производство таких элементов - просто необходимо это простимулировать. Если бы это было сделано еще 15 лет назад, у нас было бы производство запасных частей так же, как в Китае", - заявил председатель правления "Союза автосервисов" Александр Пахомов.

Он также отметил, что производство автокомпонентов для иномарок в России находится на зачаточном уровне по причине того, что иностранные автопроизводители не были заинтересованы в этом и развивали лишь самое выгодное - сборку.

В "Союзе автосервисов" рассказали, что в России может быть организован выпуск элементов подвески, в том числе пружин и амортизаторов, деталей двигателя и трансмиссии, элементов тормозной системы, фильтров, деталей системы охлаждения.

Открытым остаётся вопрос об интеллектуальной собственности: "цивилизованный" путь выпуска альтернативных компонентов и ребилда заключается в сотрудничестве с автопроизводителями, однако в нынешней ситуации договориться будет крайне затруднительно, так как компании стали заложниками антироссийских санкций.

Автоновости,Александр Пахомов,Минпромторг,Правительство РФ,
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