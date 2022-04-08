Nissan запустил производство твердотельных батарей

В исследовательском центре Nissan в японской префектуре Канагава организовано опытное производство ламинированных твердотельных аккумуляторных ячеек. Если эксперимент признают удачным, к 2024-му на заводе в Йокогаме будет запущена пилотная линия, а в 2028-м финансовому году (в Японии он начинается в апреле) компания выпустит свой первый электрокар с твердотельной батареей.

Фото: © Nissan © Nissan

Давно не секрет, что батареи с твердым электролитом сулят одни лишь выгоды. Это и удельная емкость вдвое больше, чем у современных литий-ионных ячеек. И высокая скорость зарядки. И, разумеется, низкая цена. В 2021 году средняя стоимость киловатт-часа для литий-ионных батарей составляла 130–140 долларов (10 300–11 100 р.). В случае с твердотельными ячейками этот показатель может снизиться до 75 долларов (6 тыс. р.), а потом и вовсе до 65 (5100 р.). Правда, произойдет это не раньше 2028 года.

Пока же эта технология развивает параллельно с литий-металлическими батареями. Институт Гельмгольца в Ульме в прошлом году совершил очередной прорыв в этой области и смог создать ячейку с удельной емкостью 560 ватт-часов на килограмм (у твердотельных — 400–500 вт•ч). Близкий по характеристикам аккумулятор есть и у калифорнийской фирмы Amprius. В нем используется технология кремниевых нанонитей, разработанная учеными Стэнфордского университета в 2007 году, а показатель удельной емкости равен 450 ватт-часам.