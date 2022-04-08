Nissan запустил производство твердотельных батарей

В исследовательском центре Nissan в японской префектуре Канагава организовано опытное производство ламинированных твердотельных аккумуляторных ячеек. Если эксперимент признают удачным, к 2024-му на заводе в Йокогаме будет запущена пилотная линия, а в 2028-м финансовому году (в Японии он начинается в апреле) компания выпустит свой первый электрокар с твердотельной батареей.
Давно не секрет, что батареи с твердым электролитом сулят одни лишь выгоды. Это и удельная емкость вдвое больше, чем у современных литий-ионных ячеек. И высокая скорость зарядки. И, разумеется, низкая цена. В 2021 году средняя стоимость киловатт-часа для литий-ионных батарей составляла 130–140 долларов (10 300–11 100 р.). В случае с твердотельными ячейками этот показатель может снизиться до 75 долларов (6 тыс. р.), а потом и вовсе до 65 (5100 р.). Правда, произойдет это не раньше 2028 года.
Пока же эта технология развивает параллельно с литий-металлическими батареями. Институт Гельмгольца в Ульме в прошлом году совершил очередной прорыв в этой области и смог создать ячейку с удельной емкостью 560 ватт-часов на килограмм (у твердотельных — 400–500 вт•ч). Близкий по характеристикам аккумулятор есть и у калифорнийской фирмы Amprius. В нем используется технология кремниевых нанонитей, разработанная учеными Стэнфордского университета в 2007 году, а показатель удельной емкости равен 450 ватт-часам.
Тем временем Nissan запустил опытное производство ламинированных твердотельных аккумуляторных ячеек в собственном исследовательском центре в японской префектуре Канагава. В планах — организация пилотной линии на заводе в Йокогаме (2024) и премьера первой модели с твердотельным аккумулятором (2028). Но в своем стремлении коммерциализировать технологию японцы не одиноки. Экспериментами в этой области также занимаются Toyota, Mercedes-Benz, BMW и китайская Nio.