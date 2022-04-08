На УАЗе могут начать собирать кроссоверы Chery

Chery и УАЗ могут помочь друг другу: китайцам нужны мощности для локализации выпуска своих кроссоверов, а УАЗу нужно найти партнёра и инвестора в одном лице, чтобы выжить. Портал "Русский автомобиль" опубликовал фото, на котором кузов модели Chery "прогоняют" по конвейеру Ульяновского автозавода.

Возникает вопрос: как определить, что на снимках - конвейер УАЗа? На самом деле это не так сложно, если обратить внимание на конструкцию производственной линии и её компактность: у УАЗа длина линии сборки не превышает и трёхсот метров, что является рекордом в Европе.