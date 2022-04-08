Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
1 час назад

На УАЗе могут начать собирать кроссоверы Chery

Российская Газета

Chery и УАЗ могут помочь друг другу: китайцам нужны мощности для локализации выпуска своих кроссоверов, а УАЗу нужно найти партнёра и инвестора в одном лице, чтобы выжить. Портал "Русский автомобиль" опубликовал фото, на котором кузов модели Chery "прогоняют" по конвейеру Ульяновского автозавода.

На УАЗе могут начать собирать кроссоверы Chery
Фото: © Егор Алеев/ТАСС© Егор Алеев/ТАСС
Русский автомобиль

Возникает вопрос: как определить, что на снимках - конвейер УАЗа? На самом деле это не так сложно, если обратить внимание на конструкцию производственной линии и её компактность: у УАЗа длина линии сборки не превышает и трёхсот метров, что является рекордом в Европе.

В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпиня о возможном запуске проекта по сборке автомобилей Chery на мощностях УАЗа.

Автоновости,Chery,УАЗ,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители