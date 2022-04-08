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1 час назад

Lada Largus Cross получил «слабый» мотор и слегка подешевел

Motor.ru

АвтоВАЗ добавил в линейку Lada Largus Cross новую версию с 90-сильным восьмиклапанным мотором ВАЗ-11182 объемом 1,6 литра. Судя по прайс-листам на сайте отечественного бренда, такой мотор стал доступен в начальной комплектации Comfort. Эта кросс-версия «Ларгуса» стала самой дешевой, уступив аналогичному универсалу с 16-клапанным агрегатом всего 10 тысяч рублей: 1 377 900 рублей против 1 387 900 рублей.

Lada Largus Cross получил «слабый» мотор и слегка подешевел
Фото: © Lada© Lada

Также в арсенале Largus Cross все еще имеется исполнение Comfort Light, появление которого инсайдеры объясняли нехваткой электронных комплектующих. Такой кросс-универсал стоит 1 378 900 рублей – то есть, на тысячу дороже Comfort со «слабым» мотором. «Облегченный» Largus предлагают с 106-сильным двигателем, однако мультимедийная система в нем заменена на аудиоподготовку.

Что касается 90-сильного Lada Largus Cross, то, как и в других «Ларгусах», пару мотору составляет пятиступенчатая механическая коробка передач. Двигатель развивает 148 Нм крутящего момента и потребляет порядка 7,5 литра бензина на 100 километров пути в смешанном цикле – на 0,3 литра меньше, чем 106-сильный агрегат.

Между тем, производство Largus сейчас остановлено – как и всех остальных Lada. Обе площадки АвтоВАЗа ушли в корпоративный отпуск до 24 апреля. На непривычное время его передвинули из-за того же дефицита деталей, который уже много месяцев вносит коррективы в ритм работы автогиганта.

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