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1 час назад

Бельгия не пускает купленные автомобили в Россию

Газета.Ru

В порту бельгийского города Зебрюгге местные таможенные органы заблокировали отправку в Россию около 8 тыс. новых автомобилей, пишет The Brussel Times.

Бельгия заблокировала поставку купленных автомобилей в Россию
Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»Виталий Тимкив/РИА «Новости»

По данным издания, машины были приобретены до введения санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Но сейчас они не могут быть отправлены клиентам в РФ. Половина из машин — премиального сегмента. Дальнейшая их судьба пока неизвестна.

Как заявили представители бельгийской таможни, с момента введения санкций против России, местные органы обыскали 23 тыс. 191 контейнер в портах Бельгии, в рамках обеспечения соблюдения международных санкций в отношении РФ.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о льготном импорте на период действия военного положения, предусматривающий, в частности, освобождение от пошлин и НДС всех ввозимых в страну импортных товаров, включая транспортные средства.

Автоновости,Владимир Зеленский,
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