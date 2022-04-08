Бельгия заблокировала поставку купленных автомобилей в Россию

В порту бельгийского города Зебрюгге местные таможенные органы заблокировали отправку в Россию около 8 тыс. новых автомобилей, пишет The Brussel Times.

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости» Виталий Тимкив/РИА «Новости»

По данным издания, машины были приобретены до введения санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Но сейчас они не могут быть отправлены клиентам в РФ. Половина из машин — премиального сегмента. Дальнейшая их судьба пока неизвестна.

Как заявили представители бельгийской таможни, с момента введения санкций против России, местные органы обыскали 23 тыс. 191 контейнер в портах Бельгии, в рамках обеспечения соблюдения международных санкций в отношении РФ.