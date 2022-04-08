«Автодор» допустил рост тарифов на платных дорогах

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что госкомпания рассматривает повышение тарифов на платных трассах. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Петушенко, это связано с инфляцией.

Ранее в «Автодоре» уже анонсировали индексацию платы за проезд по дорогам на уровень инфляции прошлого года.

Сообщалось, что стоимость проезда по платным трассам М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара вырастет на 6 - 6,9 процента. В итоге проезд по 915 километрам М-4 для владельцев легковушек подорожает на 145-160 рублей.

Проезд по М-3 «Украина» решили поднять на пять-десять рублей на каждом из действующих пунктов оплаты, суммарно на 15-20 рублей на всем участке протяженностью 70 километров.

Для дороги М-11 «Нева» (участок от Солнечногорска до Твери протяженностью 89 километров) цены решили поднять на 30 рублей, проезд от Санкт-Петербурга до Твери решили сделать на 140-150 рублей дороже.