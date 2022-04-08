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33 минуты назад

«Автодор» допустил рост тарифов на платных дорогах

Мария Иванова

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что госкомпания рассматривает повышение тарифов на платных трассах. Об этом сообщает ТАСС.

«Автодор» допустил рост тарифов на платных дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Петушенко, это связано с инфляцией.

Ранее в «Автодоре» уже анонсировали индексацию платы за проезд по дорогам на уровень инфляции прошлого года.

Сообщалось, что стоимость проезда по платным трассам М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара вырастет на 6 - 6,9 процента. В итоге проезд по 915 километрам М-4 для владельцев легковушек подорожает на 145-160 рублей.

Проезд по М-3 «Украина» решили поднять на пять-десять рублей на каждом из действующих пунктов оплаты, суммарно на 15-20 рублей на всем участке протяженностью 70 километров.

Для дороги М-11 «Нева» (участок от Солнечногорска до Твери протяженностью 89 километров) цены решили поднять на 30 рублей, проезд от Санкт-Петербурга до Твери решили сделать на 140-150 рублей дороже.

В «Автодоре» отмечали, что водители могут воспользоваться программой лояльности и сэкономить до 15 процентов от стоимости проезда с транспондером Tpass на всех платных участках.

Автоновости,Вячеслав Петушенко,Автодор,
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