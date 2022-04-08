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30 минут назад

В Бельгии заблокировали восемь тысяч купленных для РФ машин

Алиса Селезнёва

Около восьми тысяч новых автомобилей, предназначенных для отправки в РФ, застряли в порту Зебрюгге. Как сообщает The Brussel Times, бельгийские таможенники заблокировали их экспорт.

В Бельгии заблокировали восемь тысяч купленных для РФ машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Половина из заблокированных машин - автомобили класса люкс.

Управляющий директор терминала международных автомобильных операторов (ICO) Марк Адриансенс объяснил, что ввоз товаров в Россию из Бельгии запрещен в соответствии с европейскими экономическими санкциями.

«Мы можем разместить здесь до десяти тысяч автомобилей, так что место еще есть, но мы не сможем заполнить порт всеми этими заблокированными машинами», - предупредил чиновник.

Как отмечает The Brussel Times, эти автомобили, вероятно, были приобретены до введения санкций против России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Автоновости,Владимир Путин,ЕС,
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